Ricardo Echegaray enfrentará un juicio oral por su denuncia contra Prat Gay

El caso se sorteó ayer y recayó en el Tribunal Oral Federal 4 y el fiscal federal Abel Córdoba. Se trata del mismo tribunal que actualmente está juzgando al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once, de la que hoy se cumplen seis años.