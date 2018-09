Revelaron que horas antes del choque lo habían visto "muy cansado"

El ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, murió este sábado en un accidente de tránsito sobre la ruta 36, en la zona de Despeñaderos, a unos 20 kilómetros de Alta Gracia.

El auto del ex candidato presidencial de 68 años se dirigía desde la ciudad de Río Cuarto hacia la capital provincial quedó incrustado debajo de un camión con acoplado. Murió en el acto.

Su peluquera, Norma Espamer, reveló que ese mismo día lo había notado "muy cansado" y preocupado por "muchos problemas".

Espamer lo atendió cerca del mediodía, apenas algunas horas antes de que se accidentara con su auto Volvo VX60 a la altura del kilómetro 786.

"Vino al mediodía. Estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, estaba muy agotado", reveló en una entrevista con Radio Mitre de Córdoba.

"Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió cuatro caramelos y se fue", explicó la mujer.

Y agregó: "Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas: 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo".

El relato de un testigo del accidente

Un joven que transitaba por la misma autovía relató al programa Telenoche de Canal 12 (Córdoba) cómo un vehículo lo había superado a alta velocidad unos kilómetros antes. Momentos más tarde se encontró con la misma camioneta incrustada debajo de un camión.

"Como se presentó el choque, no había frenado, no había nada, como que impactó de atrás de lleno. No atinaron a frenar. Si se corrió, no había huellas", aseguró.