Revelaron detalles de la autopsia al cuerpo de Débora Pérez Volpin

Si bien el juez prohibió que los peritos difundieran datos de la autopsia, se conoció a través de especialistas que el cuerpo tenía cortes en el esófago. También se conoció que el 16 de este mes se informará acerca del estudio de las vísceras.





Según el procedimiento pautado, los forenses primero informarán al juez sobre los resultados macroscópicos, como lesiones de órganos. Sin embargo no alcanza esta autopsia para determinar si la anestesia tuvo influencia en el paro cardiorespiratorio.





Al finalizar la autopsia, el abogado de la anestesista, Eduardo Gerome, declaró: "La autopsia descarta cualquier tipo de responsabilidad de la anestesista".





La investigación

La investigación de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin avanza. Personal de la Policía de la Ciudad allanó el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, y secuestró documentación para incorporar en el expediente judicial.





Así lo informaron calificadas fuentes de la investigación. Los voceros consultados explicaron que el operativo estuvo a cargo de personal de la comisaría 23° y que fueron secuestrados "el libro de enfermería", "la hoja de guardia" y la historia clínica" de la paciente.





La investigación de la muerte de Pérez Volpin, que ocurrió ayer en el Sanatorio La Trinidad, está en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 57, a cargo del juez Gabriel Ghirlanda. Fuentes judiciales informaron que la causa fue caratulada como homicidio culposo.





"Se recibió el pedido de investigación de parte de la familia y una médica se presentó en el expediente proponiendo un abogado defensor", agregaron fuentes del caso.





Qué pasó

La muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida ayer en el Sanatorio de la Trinidad,causó una verdadera conmoción: la periodista y diputada de 50 años había acudido al centro médico por una molestia estomacal y murió mientras le realizaban una endoscopía, estudio considerado menor y bajo en riesgos.





De inmediato, la familia se movilizó para pedir explicaciones sobre la causa de muerte y obtuvo el siguiente informe: "El Sanatorio de la Trinidad Palermo, informa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha [por ayer] durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorespiratorio, que no respondió a las maniobras habituales de reanimación".





Con mucho pesar, en el ciclo en el que ella participó 12 años, Arriba Argentinos, se le hizo un homenaje y sus ex compañeros destacaron su bondad como persona y profesionalismo. Bonelli y su equipo no pudieron ocultar la tristeza que sentían ante la noticia. Además, el conductor recalcó que el pesar era más hondo ya que las causas de su muerte no están definidas. "Todos estamos angustiados por su desaparición física, pero también porque no sabemos qué es lo que pasó. Porque el día lunes se internó a hacerse una serie de estudios y ayer falleció. (...) Es un ser de luz Débora, se fue físicamente pero va a seguir acá. Te extrañamos muchísimo, te mandamos un beso donde estés y te queremos muchísimo", dijo visiblemente afectado.

(Fuente: La Nación)