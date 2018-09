Reunión en Washington: habrá que esperar unas semanas para el nuevo acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se reunió este martes con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y hubo "avances" en el nuevo acuerdo por el que el organismo adelantará millonarios desembolsos para dar confianza a los mercados. Sin dar detalles sobre lo que están negociando, el ministro argentino señaló que buscan que el pacto sea ratificado en la segunda mitad de septiembre y pidió "paciencia" para que los "progresos" en materia fiscal se reflejen en los indicadores financieros.





"Estamos conversando con el FMI sobre cómo seguir avanzando para evitar que todo el apoyo que la comunidad nos ha dado cuando cerramos el acuerdo en junio pueda materializarse en una clara mejora en los indicadores financieros de Argentina", dijo el ministro Dujovne en una conferencia de prensa tras la reunión con Lagarde.





Simultáneamente en un comunicado, la directora del Fondo señaló: "Hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI. Nuestro diálogo continuará ahora a nivel técnico y, como mencioné antes, nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI".





Sobre las noticias económicas que llegaban desde Buenos Aires en otra jornada caliente (el BCRA tuvo que salir a frenar otra vez la suba del dólar y aumentó el riesgo país), Dujovne señaló que "muchos de los problemas que están mirando el mercado se están viendo con el espejo retrovisor porque Argentina hoy está haciendo progresos muy fuertes en materia fiscal, en adaptarse al nuevo contexto de financiamiento externo y también tenemos que tener paciencia porque (esos progresos) van a tardar en reflejarse en los indicadores financieros".





Dujovne y el vicejefe del Banco Central, Gustavo Cañonero, se reunieron a las 5 de la tarde con Lagarde; el subdirector del organismo, David Lipton; el jefe del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y Alejandro Cardarelli, el técnico que lleva el caso argentino. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, decidió a último momento quedarse en Buenos Aires para supervisar el dólar.





Los argentinos ya habían iniciado en junio un trabajoso acuerdo por el que le otorgaban a la Argentina un "stand by" de 50.000 millones de dólares, desembolsado en tramos, de acuerdo a ciertas metas. Ya le otorgaron 15.000. Ahora el Gobierno pide adelantar los fondos previstos para los próximos años para cerrar las cuentas del 2019 y poder así aquietar a los mercados.





A cambio adelantó las metas fiscales y se compromete a un déficit 0 el año próximo, abandonando así la política de "gradualismo". Sumará, además, ingresos por la aplicación de retenciones a las exportaciones de productos y servicios.





Cálculos privados estiman que el paquete de asistencia buscado llegaría a los 17.000 millones de dólares y esa es la cifra que el Gobierno aspiraría a obtener para poder cambiar las expectativas del mercado. Pero el número incluso podría ser más alto porque son 29.000 millones los que quedan para desembolsar en 2019, 2020 y 2021. Dujovne no quiso revelar ayer el monto que se discute.





Otro punto sensible que presentará el ministro es la posibilidad de que el Banco Central use reservas para intervenir en el mercado y controlar los saltos del dólar, algo que el FMI no ve con buenos ojos porque sus funcionarios son partidarios de la libre flotación cambiaria.





La reunión comenzó con "buen clima" ya que horas antes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había pronunciado un fuerte apoyo a la política económica del Gobierno y al pedido de desembolsos anticipados al FMI.





Dujovne también había recibido el respaldo del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con quien se reunió cerca del mediodía junto con su equipo, Santiago Bausili, Rodrigo Pena y Guido Sandleris.

Fuente: Clarín