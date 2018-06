Resumen de la sesión del aborto: las frases más curiosas y los discursos más polémicos

Las casi 20 horas de sesión por la ley de despenalización del aborto dejó varias frases polémicas de algunos legisladores y discursos que, para muchos, estuvieron lejos del nivel que debe tener un legislador nacional.









Uno de ellos fue el diputado salteño, Alfredo Olmedo, quien dijo: "¡No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer! Esta es una ley que se ampara en los pobres para los ricos. Presidente Macri, si usted está a favor de la vida, vete la ley del aborto si se aprueba!".









Controversial como siempre, el diputado Fernando Iglesias (Cambiemos) le habló a sus pares de bloque. "Somos Cambiemos -enfatizó-. Vinimos a cambiar, no a consagrar el status quo. Les pido que piensen en un país al que les gustaría que la Argentina se parezca. Si está en verde -y sacó un mapamundi pintado en distintos colores-, Norteamérica, Asia, Europa, Australia, el aborto es legal o si queremos que se parezca a las partes rojas del planisferio, Latinoamérica y Africa. Son los únicos continentes que prohíben el aborto, donde la desigualdad y la violencia son mayores. Cambiemos".









Esto provocó una ola de aplausos desde el bloque del kirchnerismo. "Un hecho único éste. Difícilmente vuelva a pasar", dijo, entre risas, el presidente de la Cámara baja Emilio Monzó.









Más polémica fue la diputada correntina Estela Regidor de Corrientes, que comparó a las mujeres embarazadas con animales. "Yo soy protectora de animales. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Salimos a ver a quién le regalamos los perritos. Las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón?"









Olga Rista, de Cambiemos, criticó aquellos que votan en contra del proyecto por considerar que el aborto será "un anticonceptivo más". "Dicen por ahí que las mujeres van a ir en masa a hacerse abortos. No señores, esto no es así, esto es un disparate. Lo mismo pasaba cuando en este Congreso se discutía el matrimonio igualitario, o se discutía el divorcio. Fue un miedo generalizado, un miedo al cambio".









El mendocino José Luis Ramón, que llegó a la sesión con la carga de hacer anunciado su voto a favor y tres días después anunciar su voto en contra mediante un video dónde se lo ve actuando, también protagonizó un discurso, como mínimo, extraño.









Durante su intervención, Ramón alegó que quería hablar de Mendoza y criticó que no se hable del precio de la venta de garrafas y criticó que el proyecto "sea una bomba de humo" enviada por el oficialismo.









El diputado Luis Contigiani reivindicó su decisión de votar en contra de la ley pese a las presiones de su partido, el socialismo. "Tengo la convicción de que la vida hay que defenderla, no hay ninguna causa para eliminar una vida, no puede ser esa la convicción de la política, me revelo frente a eso", gritó exaltado. "¡Que me linchen si quieren! No hay un acto más revolucionario que defender la vida en una patria", exclamó.









Otro discurso que dio que hablar fue el de la diputada por San Luis Ivana Bianchi quien votó en contra del proyecto. Para justificar su decisión, la representante de Unidad Justicialista advirtió que la ley produciría una proliferación del "tráfico de cerebros e hígados de fetos".