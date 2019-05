Renunció al directorio del Conicet la investigadora Dora Barrancos: "No da para más"

La investigadora y socióloga feminista Dora Barrancos anunció este miércoles su renuncia al Directorio del Conicet por el área de Ciencias Sociales y Humanidades. "Es un asunto de orden moral. Había tomado la decisión de irme en enero. Esto no da para más", señaló.





Barrancos fue designada para un primer mandato durante el período 2010-2014, logrando renovarlo por otros cuatro años hasta 2018. A fines de mayo del año pasado, las elecciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas habían consagrado a los candidatos de la oposición: el sociólogo Mario Pecheny, en Ciencias Sociales y Humanidades, y Alberto Kornblihtt en Ciencias Biológicas y Salud, liderada por la doctora Mirtha Flawiá.





La designación de Pecheny en lugar de Barrancos debía efectivizarse a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, casi un año después, el presidente Mauricio Macri aún no la oficializó, por lo que los investigadores electos no pueden ocupar sus puestos.





"Ya pasó un año desde que se eligieron autoridades y mi sucesor no fue designado en su cargo. Es una manera de dejar en evidencia la negligencia del gobierno actual, al que no le interesan las reglas democráticas ni el republicanismo que pregona", planteó la socióloga en declaraciones reproducidas por Página/12.





"Esta situación evidencia el desaguisado institucional, ¿cómo va a tardar un año en salir un decreto? Es algo que no se puede creer. Me están diciendo que el trámite está en la Secretaría de Legal y Técnica desde hace mucho tiempo ya, yo me voy. Era una cuestión casi extorsiva, desde el Conicet me pedían que me quede porque la situación ya se iba a resolver, pero la verdad es que no estoy dispuesta a tanto", añadió.





Con su renuncia, el área que encabezaba Barrancos quedará acéfala al menos hasta que el Ejecutivo Nacional oficialice a su sucesor. "Es un problema porque el área queda sin representación pero esto no da para más. Junto a Flawiá tenemos los mandatos muy vencidos, corresponde que demos un paso al costado", cerró.