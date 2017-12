Regalito de fin de año: recibió $1500 de multa por los ladridos de sus perros

Adrián vive a una cuadra de la ruta provincial N° 70 en Nuevo Torino, provincia de Santa Fe, junto con su familia y tres perros: Luna, Terry y Boby. El último día hábil de este año recibió una notificación con dos multas a su nombre. Una por un monto de $ 500 y la otra por $ 1000 y el motivo es "ladridos de animales" pero la aclaración es que "los mismos se encontraban en la parte interna del frente del inmueble", pero "los ladridos son constantes".





El supuesto infractor ya habló con la jueza a cargo del Juzgado de Faltas de Pilar al cual pertenece esta comuna santafesina y le aconsejó presentar el descargo correspondiente. Las multas llegaron el viernes 29 de diciembre pero el inspector –que es de la comuna de Nuevo Torino- hizo las constataciones el 9 y 10 de este mes, pero las envío el 14.





El damnificado cree que "puede ser un vecino" el que radicó las denuncias. De todas maneras, Adrián detalló: "Los perros están sueltos pero dentro de mi propiedad. En el frente tengo rejas y alrededor un tapial con tejido y los animales no salen; y están bien alimentados. Ladran porque pasan otros animales, o si alguien camina por el frente de la casa, pero los perros no pueden ser mudos".





Uno de los perros es pequeño y los otros dos son de un tamaño mediano y ninguno pertenece a una raza considerada peligrosa. "Estuve hablando y asesorándome con la Protectora de Animales y me aseguraron que este tipo de multas no existen porque estos animales están encerrados en un predio, no atados, bien alimentados y solo ladran porque ni siquiera salen a la vereda y mucho menos atacaron a alguien", contó más adelante.





Ahora tomó una serie de medidas y hasta hizo un cerco del lado de adentro, después de las rejas para que no estén tan cerca de la vereda. Aseguró que sus vecinos lindantes nunca se quejaron y hace seis años que vive en ese sector del pueblo. Por eso ahora el próximo paso es presentar el descargo correspondiente con el fin de dejar sin efecto las multas.