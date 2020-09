Aquellos que reciban ATP no podrán comprar dólar ahorro

Los empleados de empresas que reciban parte de su salario a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán comprar dólar ahorro, confirmaron fuentes del Banco Central a Ámbito.

"El ATP es Asistencia para el trabajo y producción, es decir un plan de asistencia, y está incluido en la comunicación A7105", que enumera todos los casos en los que los individuos no pueden acceder a comprar dólares oficiales, dijeron desde la autoridad monetaria ante una consulta de este medio.

Si bien la comunicación A 7105, que data del 15 de septiembre pasado, no menciona específicamente al ATP, habla, sin embargo, de "beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social", dentro de los cuales se incluyen a los empleados que reciben la asistencia estatal en cuestión, y por lo tanto tampoco se les permite comprar divisas con fines de atesoramiento.

De esta forma, un grupo importante de trabajadores del sector privado en relación de dependencia que cobran actualmente parte de su salario a través del ATP (en el quinto mes alcanzó a 1,5 millones de empleados y empleadas) se suma a la lista de personas excluidas para acceder al mercado cambiario oficial.

Por el momento, no queda claro si aquellos trabajadores que recibieron el ATP en el pasado y actualmente ya no lo hacen, pueden comprar divisas o no. Dentro de este universo, se incluye a otro 1,5 millones de empleados.

A mediados de septiembre pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, había anunciado que la compra de dólar ahorro tendría a partir del día siguiente un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y que las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.

La medida también restringió la posibilidad de comprar dólares a beneficiarios de planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.

También a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de préstamos hipotecarios UVA.

A partir de ese momento, los bancos dejaron de vender dólares para comenzar a adaptar sus procesos a las nuevas decisiones, y recién entre el viernes pasado y este lunes finalmente quedó restablecida por completa la operatoria cambiaria online, aunque esta vez para muchos ahorristas.

Fuente: ámbito.com