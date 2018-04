Rechazan conceder arresto domiciliario a Ricardo Jaime

La petición había sido hecha por su abogado, Andrés Marutián, quien argumentó que el ex funcionario kirchnerista es sometido a "vejámenes", está lejos de su familia y no puede en su celda "revisar" toda la documentación para sus juicios orales, según la resolución a la que accedió Télam.



Los jueces del Tribunal Oral Federal 6 rechazaron la petición y consideraron que los hechos que refiere Jaime son parte de los problemas de infraestructura propios del Servicio Penitenciario Federal y que padecen todos los presos.



Jaime aludió también a la necesidad de facilitar sus contactos con la familia que reside en Córdoba, además de a los traslados "traumáticos por las horas" en las que se llevan a cabo "en horarios prácticamente inhumanos".



"Todo lo cual, a criterio de la defensa resultaba ultrajante, violatorio de los derechos humanos", recordó el Tribunal sobre el planteo.



Además, la defensa de Jaime aludió a "vejaciones innecesarias sufridas" tanto por el ex funcionario como por su hija.



También, recordó que Jaime fue sometido a una "requisa con desnudo total", algo que se investiga en una causa aparte en los tribunales de Lomas de Zamora.



Los jueces Julio Panelo y José Martínez Sobrino descartaron todos los argumentos de la defensa de Jaime.



"No se ha acreditado en el trámite del presente incidente, ningún tipo de afección de salud que torne desaconsejable la permanencia de Jaime en el medio carcelario o lo coloque en riesgo suficiente que justifique su traslado a un domicilio particular, extremo que se recuerda, ni siquiera ha sido invocado por la defensa", argumentaron los magistrados.





Télam