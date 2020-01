Reapareció Mauricio Macri en Villa La Angostura: “No nos van a llevar puestos”

Tras dejar la presidencia y luego de pasar casi un mes de vacaciones, Mauricio Macri reapareció en un encuentro informal con referentes y militantes del PRO en Villa Langostura. “No nos van a llevar puestos”, afirmó el ex mandatario.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba", recordó el ex mandatario sobre los últimos meses de la campaña cuando realizó las marchas del "Sí, se puede".

En ese sentido, en el encuentro que fue calificado por los presentes como "causal" e "íntimo", Macri relató: “Era impresionante lo que sentíamos y vibrábamos, y eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001”.

En tanto, en otro de los videos que se conocieron en las redes sociales, el ex Jefe de Estado confesó que estaba preocupado por el alto nivel de endeudamiento que estaba cursando su gestión.

"Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda", afirmó Macri y agregó: "Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas".

Es por eso que al recordar la crisis que se vivió en 2018, afirmó: “No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”.

Esta es el segundo mensaje político que protagoniza Macri; que se encuentra en en el country Cumelén, de La Angostura, desde hace un mes junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia; ya que durante las fiestas de fin de año publicó una carta en sus redes sociales.

Según trascendió, entre los referentes que participaron del encuentro estuvieron: Aníbal Tortoriello (ex intendente de Cipolletti), Sergio Capozzi (coordinador de la Fundación Pensar en Río Negro y apoderado del PRO), Juan Martín (legislador provincial de Cambiemos), y Sergio Wisky (exdiputado).