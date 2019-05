Rápido acuerdo: Alberto Fernández reveló que Cristina lo llamó el miércoles y cómo lo convenció

Poco después de que Cristina Kirchner lo proclamara este sábado como el candidato a presidente en una fórmula en la que ella será su vice, Alberto Fernández reveló que el ofrecimiento por parte de la senadora se produjo a mitad de semana y contó uno de los motivos que la llevó a tomar esa decisión.





"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", contó Fernández en declaraciones a la periodista Nancy Pazos de radio Rock & Pop.





Al momento de referirse a las causas, el ex jefe de Gabinete expresó cuál fue el mensaje que le transmitió Cristina, quien sacudió al escenario político teniendo en cuenta que la expectativa pasaba por su confirmación como candidata a presidenta y no como vice.





"Le pedí que lo pensara. Pero ella me dijo: 'El país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos, que suma'", reveló Fernández que le dijo la senadora.