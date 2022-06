Quieren sacarle 2 ceros al peso y que el billete de $1 mil pase a ser de $10

La nueva idea de la oposición no parece descabellada, y aunque probablemente su tratamiento no prospere en la Cámara baja, ya es una solución que han propuesto algunos expertos en materia económica. Por ejemplo, en días pasados, cuando el Gobierno anunció la nueva familia de billetes, el economista Juan Carlos De Pablo consideró -en declaraciones al canal LN+- que "por razones de comodidad, hay que sacarle tres ceros a la moneda. El dólar blue serían 20 centavos; hay que esperar un cachito para que los números sean cómodos. Pensar en los nuevos billetes me parece una barbaridad total frente a los problemas que tenemos". Ese mismo argumento es el que ahora propone la oposición: facilitarle la economía cotidiana a todos los argentinos.

"El Banco Central de la República Argentina emitirá billetes y monedas, de curso legal, que circularán con la denominación de ‘peso’, sobre la paridad de un (1) peso equivalente a cien (100) pesos (Decreto 2128/1991). La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’", cita el primer artículo del proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio que propone eliminar dos ceros a la moneda actual.

Dicha iniciativa, que consta de cinco artículos, fue firmada por los diputados nacionales Gerardo Milman, Hernán Lombardi, Héctor Antonio Stefani, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, Manuel Aguirre, Claudio Poggi, Gerardo Cipolini y Alberto Assef, quienes argumentaron que el proyecto de ley fue presentado por "el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes... Dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal".

"Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°", agrega la iniciativa opositora, y aclara que los billetes y monedas expresados en pesos que se encuentren en circulación "mantendrán su curso legal en todo el territorio nacional, por un equivalente en ‘pesos’ y ‘centavos’, hasta tanto se disponga su oportuno canje por el Banco Central de la República Argentina, en el plazo y forma que este último determinase".

Cuánto pasaría a valer cada billete si prospera el proyecto

A modo de ejemplo, la quita de ceros en la denominación actual sería:

1.000 equivaldrían a 10 pesos

500 equivaldrían a 5 pesos

200 equivaldrían a 2 pesos

100 equivaldría a 1 peso

50 equivaldría a 0,50 centavos

20 equivaldría a 0,20 centavos

10 equivaldría a 0,10 centavos

A su vez, y para argumentar su iniciativa, la oposición hizo un repaso sobre la historia de la emisión en Argentina, y recordó, entre otras cuestiones, la creación del Austral.