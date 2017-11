Quieren indagar a Aníbal Fernández luego de las declaraciones de Burzaco

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco, del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ex coordinador del Futbol Para Todos, Pablo Paladino, en una causa derivada del escándalo conocido como FIFAGate. Según pudo saber Infobae, los acusa del delito de defraudación a la administración pública.