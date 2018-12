Quién es Juan Carlos Marino, el senador acusado de abuso sexual

Marino tiene 55 años; pertenece al partido radical; está casado y tiene dos hijas. Inició su actividad política en 1983 y se desempeñó como integrante de la Mesa y presidente del Comité de su localidad, Miguel Riglos; fue además delegado a la Honorable Convención Provincial; vicepresidente del Comité de la Provincia y delegado por La Pampa al Comité Nacional.





Fue 8 años después, en 1991, cuando ingresó a la función pública. Con 28 años llegó a ser concejal, tras ganar la lista que encabezaba las elecciones para el Concejo Deliberante de su localidad.





En 1995, fue electo intendente con el 53% de los votos y en 1999 fue reelecto con el 74 por ciento. Ese cargo lo ocupó hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando asumió como senador. Renovó la banca en 2009 y 2015.





Además, en 2007 y en 2011 fue candidato a gobernador de La Pampa por el Frepam (Frente Pampeano Cívico y Social, que integran la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Fregen y otros partidos).





En la Cámara alta fue secretario del bloque de la UCR. También presidió la Bicameral de Administración de la Biblioteca del Congreso y actualmente es titular de la de Seguimiento y Control de los Servicios de Inteligencia. En sus redes sociales apoyó constantemente la aprobación de la denominada Ley Justina sobre la donación de órganos





En la presentación judicial, la mujer relató: "La primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos, y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".





"Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo", completó.





Fuente: Perfil