Qué rol tendrá Marcelo Tinelli en el plan contra el hambre

Aborto, Marcelo Tinelli, Narda Lepes, Presupuesto 2020, la convocatoria a sesiones extraordinarias y los nombres del futuro Gabinete son algunos de los temas que abordó el presidente electo Alberto Fernandez en una entrevista radial. Y dio varias definiciones. Tras encabezar la primera "pre reunión" del consejo federal del Plan Argentina contra el Hambre, el mandatario confirmó que Daniel Arroyo tiene prioridad para hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social y explicó el rol que tendrá el conductor de Showmatch.





















"Daniel es la persona que más conoce el tema y difícilmente él no sea el responsable de esa área", admitió el líder del Frente de Todos al ser consultado sobre el futuro responsable de Desarrollo Social, el primer nombre del Gabinete que asumirá el 10 de diciembre. Aunque bromeó: "Todavía no se lo ofrecí, tal vez me dice que no".















En diálogo con AM 750, Fernández subrayó la importancia de la reunión del Plan Argentina contra el Hambre mantenida el pasado viernes con dirigentes de distintos sectores, entre los que resaltó la presencia de Tinelli. "Lo conozco hace muchos años. Tengo un trato personal que siempre ha sido bueno y correcto. Le tengo afecto. Silenciosamente ha trabajado con su fundación y ése es el motivo por el que lo invité", planteó el mandatario electo sobre el interés del conductor en la vulnerabilidad alimentaria.