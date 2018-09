Qué gobernadores están favor y cuáles ponen más trabas

Hoy a las 17 el presidente Mauricio Macri recibirá en la Casa Rosada a los mandatarios de las provincias. En algunos casos habrá ausencias con aviso, por lo que acudirán los vicegobernadores. Es el caso de Miguel Lifschitz, quien tenía agendado un viaje de antemano.

Por la mañana, a las 10.30, los gobernadores peronistas se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones para aunar posiciones. Luego tendrán una cita con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y finalmente se producirá el cónclave con Macri.

Para acercarse al ansiado déficit cero, el gobierno nacional impulsa un recorte que alcanza a las provincias. En medio de las negociaciones por los números, los gobernadores comenzaron a develar sus posiciones. Entre quienes se mostraron con buena predisposición para alcanzar un acuerdo se puede diferenciar entre los propios de Cambiemos –Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Corrientes y Buenos Aires– y los opositores más dialoguistas –Córdoba, San Juan, Salta, Chaco, Misiones, Río Negro, Entre Ríos y Neuquén–.

A contramano, el resto de los gobernadores mostró más trabas para alcanzar un acuerdo rápido. Se trata de los mandatarios de San Luis, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero.

A continuación, las posiciones de cada uno.

A FAVOR

Alfredo Cornejo, Mendoza

El radical es uno de los más comprometidos. Macri visitó la provincia la semana pasada en el marco de una reunión del G20. En ese contexto, la provincia recibió una buena noticia. Mientras que muchos proyectos de obra pública previstos para 2019 se frenaron, la gran promesa para Mendoza sigue su camino. Se trata de Portozuelo del Viento, un proyecto hidroeléctrico que sería financiado mediante participación público privada.

Gerardo Morales, Jujuy

Sostuvo que es necesario rediscutir el Pacto Fiscal debido a que la situación se modificó con la crisis. "El gobierno nacional viene haciendo un gran esfuerzo ante esta crisis y las provincias también, ya que hemos bajado el gasto público, además de los impuestos provinciales tales como ingresos brutos", declaró en su cuenta de Twitter.

Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

No hizo falta un apoyo explícito del Jefe de Gobierno. Después de la reunión, Rodríguez Larreta viajará a San Francisco con pymes para atraer proyectos tecnológicos en la ciudad

Gustavo Valdés, Corrientes

Antes de la reunión de las 17 h, el radical se juntará con Macri. Ayer, en la ciudad de Mercedes, ratificó su apoyo al gobierno a la hora de ajustar los gastos. Sin embargo, destacó que Corrientes es "la provincia con menor presión fiscal de la Argentina" y sacó a relucir el equilibrio fiscal.

María Eugenia Vidal, Buenos Aires

Otro caso en el que no es necesario reforzar el apoyo. Sin embargo, sería una de las más afectadas por el recorte al Transporte. En total, ascendería a $43.000 millones. La negociación entre qué parte de ese ajuste será absorbido por las provincias y cuál por la Nación es neurálgica para arribar a un acuerdo.

Juan Manuel Urtubey, Salta

Una vez más volvió a mostrarse conciliador y a favor de brindar gobernabilidad. Aseguró que "negar la ley de Presupuesto al gobierno es un acto de irresponsabilidad institucional".

Juan Schiaretti, Córdoba

El mandatario peronista dialogó con medios locales y también se mostró optimista: "La negociación no está lejos de un acuerdo". Igualmente, aclaró que los esfuerzos "deben ser equitativos" entre ambas partes.

Gustavo Bordet, Entre Ríos

El exintendente de Concordia no asistirá a la reunión debido a que tenía un viaje previsto. Si bien mostró buena predisposición para llegar a un consenso, aseguró que no solo quieren "discutir gastos, sino también ingresos".

Alberto Weretilneck, Río Negro

Otro de los que mostró un buen gesto para el Ejecutivo Nacional: "La gran mayoría de los gobernadores estamos trabajando para que el país tenga un presupuesto y que ese presupuesto termine de resolver las dudas respecto a la economía del país".

Omar Gutiérrez, Neuquén

Siempre pendiente de mantener su independencia, el dirigente del MPN se opuso a las retenciones a las importaciones anunciadas la semana pasada. Igualmente, avisó que van a escuchar las propuestas del gobierno.

Domingo Peppo, Chaco

El gobernador parece jugar a policía bueno – policía malo con Jorge Capitanich. Mientras Peppo dejó entrever que puede acompañar las iniciativas, el intendente de Resistencia declaró esta mañana: "Es muy posible que los gobernadores tengan temor ante la extorsión sistemática y permanente del gobierno nacional. Cada gobernador tiene que defender el interés que le corresponde y que le compete como provincia".

Hugo Passalacqua, Misiones

El sucesor de Maurice Closs mostró una vez más una actitud moderada: "Se vienen tiempos muy difíciles. La Nación está en un proceso de ajuste, nosotros vamos a tratar de acompañarlo en lo que podamos sin que sufran sobre todo los más vulnerables".

Sergio Uñac, San Juan

El gobernador sanjuanino es en realidad una incógnita. Coqueteó más de una vez con una posible postulación presidencial y no quiere mostrarse irresponsable pero tampoco cercano al gobierno. "La idea es que todos caminemos sobre la misma línea. El problema es que el gobierno nacional está generando nuevos impuestos que salen de la economía regional", manifestó a medios locales.

EN CONTRA

Mariano Arcioni, Chubut

A pesar de las críticas que esbozó al gobierno y de que será uno de los gobernadores que participará de la reunión en el CFI, anticipó que va a acompañar: "Apoyaremos y daremos las herramientas, ya que es feo gobernar si no las tenés. La gente votó al presidente, estaremos de acuerdo o no, pero se debe dar todo debate en el marco de la razonabilidad". Los ingresos que ha generado la provincia por exportaciones le ha permitido tener más independencia del gobierno central y poder pivotear entre el acompañamiento y las críticas.

Lucía Corpacci, Catamarca

Gildo Insfrán, Formosa

Sergio Casas, La Rioja

Gerardo Zamora, Santiago del Estero

Estos cuatro gobernadores han mantenido un perfil bajo durante las discusiones. En general críticos del gobierno, son conscientes de las necesidades de sus provincias, por lo que optaron por no salir a atacar a la gestión de Macri.

Alicia Kirchner, Santa Cruz

La exministra de Desarrollo Social avisó que no asistirá al encuentro. En su reemplazo irá el vicegobernador Pablo González, quien ya anticipó sus diferencias: "Acuerdo no puede haber, porque todavía está pendiente el tema del Fondo Sojero. Queremos que en la ley se incluya el presupuesto a la Cuenca Carbonífera, que va a hacer el Estado Nacional con Río Turbio el año que viene".

Rosana Bertone, Tierra del Fuego

Otra de las provincias patagónicas que ha mostrado reparos. Bertone, quien también dirá presente en el CFI, avisó: "Hay medidas que son anunciadas por el presidente o alguno de sus funcionarios, nos enteramos cuando son publicadas en el Boletín Oficial. No le va a ser tan fácil al gobierno nacional que se vote a libro cerrado".

Juan Manzur, Tucumán

Es uno de los grandes propulsores del encuentro previo en el CFI. Si bien hace poco se encargó de pronosticar que "el de Cristina es un ciclo político que está concluido", tras haber sido su Ministro de Salud, también se aleja de Macri: "Hay que dar gobernabilidad e institucionalidad al país, pero no vamos a ceder un centavo al gobierno nacional. No queremos que traslade a las provincias el déficit fiscal".

Carlos Verna, La Pampa

Es otro de los que no estará en la foto con Macri. En este caso, debido a su enfermedad. La semana pasada anunció que tiene cáncer de hueso y que no se postulará a su reelección el año que viene. En declaraciones a medios locales sostuvo que va a esperar a que el gobierno presente el proyecto para analizarlo: "Una vez que lo presente voy a decir en qué cosas estoy de acuerdo y en cuáles no. Pero no puedo anticipar si estoy a favor o en contra porque no lo conozco".

Miguel Lifschitz, Santa Fe

El gobernador socialista es uno de los más duros frente al gobierno. Por un viaje a California pactado con anterioridad tampoco dirá presente este martes en Casa Rosada, por lo que irá su vice, Carlos Fascendini. "No quiero ser socio del ajuste, porque no compartimos la mirada de la política económica. Hay que garantizar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo queremos defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y no hacer el ajuste hacia los sectores sociales más vulnerables" declaró.

Alberto Rodríguez Saá, San Luis

La independencia fiscal de la provincia puntana le ha permitido a su gobernador no acompañar aquellos proyectos con los que no comulga. "No nos dicen cómo será el presupuesto, estamos hablando sin mirar las cartas. Parece que ellos van a buscar una foto cuando nosotros en realidad vamos a informarnos por primera vez de qué se trata. Yo no avalo nada hasta que no lo vea", desarrolló Rodríguez Saá en una entrevista con La Red.





