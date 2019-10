Pronostican una marcada inflación hasta fin de año y una fuerte dolarización

Más allá de la fecha clave, que es el 27 de octubre, los inversores ya empiezan a mirar un poco más allá, específicamente a lo que se viene después del 10 de diciembre. Si bien habrá una fuerte expansión de pesos para cubrir las necesidades fiscales, también a fin de año aumenta la demanda de moneda local lo que podría amortiguar ese shock. Pero luego habrá que ver si el Banco Central -ya dentro de la órbita de la nueva administración- puede o quiere absorber esos pesos excedentes. En caso que no lo haga, el peligro es que esos pesos terminen demandando más dólares y le pongan aún más presión al tipo de cambio.









La gran incertidumbre política y económica, la negativa del FMI para desembolsar los USD 5.400 millones en el corto plazo y la sostenida demanda de divisas juega en contra de la estabilización de la inflación. Y sigue latente la posibilidad de un nuevo salto cambiario, aunque ya no en el oficial sino a partir de la evolución del dólar implícito en las operaciones bursátiles.

















No se descarta, incluso, que en el caso de que no afloje el clima de desconfianza, quienes asuman al frente del Central en diciembre (hay muy escasas chances de que continúe su actual presidente, Guido Sandleris), terminen restringiendo aún más el cepo cambiario. Si eso sucede, esa demanda excedente de dólares no desaparecerá pero terminará presionando al tipo de cambio "libre", algo que ya ha sucedido en reiteradas experiencias de controles cambiarios en la Argentina.