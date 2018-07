Promediando la semana, el dólar opera estable sobre los 28,05 pesos

Con el mercado atento a la licitación de Letras del Tesoro a 210 y 378 días que comenzó ayer y de un bono en moneda dual con vencimiento en febrero de 2020, el billete opera estable este miércoles a $ 28,05, en bancos y agencias de la city porteña.



La reapertura de Letes y la licitación del bono dual será en parte para financiar por lo menos una porción del vencimiento de u$s 1.200 millones al que deberá hacer frente la cartera de Hacienda esta semana. La operación ocurrirá a una semana del megavencimiento de Lebac, donde el Banco Central deberá renovar vencimientos por unos $ 538.000 millones.



Por las Letras a 210 días, el Tesoro ofrecerá una tasa asegurada del 4%, mientras que por los títulos a un año, del 4,5%. Vale recordar que la semana pasada, el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne convalidó una tasa del 5,5% por títulos a un año.



La operación se llevará a cabo en un marco en el cual los inversores están volcándose por las tasas de las Lebac, que están comenzando a ganarle a las expectativas de devaluación. Luego del apretón monetario del BCRA de la semana pasada, con la suba de tres puntos de los encajes para captar unos $ 60.000 millones, las tasas en pesos alcanzaron niveles superiores al 60%. Una muestra del atractivo por los activos en pesos es el resultado de la licitación de Letes de la semana pasada. El Tesoro captó u$s 422 millones (u$s 127 millones en dólares y u$s 295 millones en Lebac), es decir, las ofertas en pesos fueron nulas.



En tanto, cabe recordar que ayer el dólar se hundió 58 centavos y anotó su tercera rueda en baja. Las principales causas del descenso de la cotización tuvieron que ver con la recuperación de otras monedas regionales y el corsé monetario del gobierno, que mantiene su plena influencia.



El billete se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cayó 53 centavos a $ 27,37 por el desarme de posiciones que se produjo en sintonía con las monedas regionales y tras el feriado por el Día de la Independencia.



Tres fueron los factores que contribuyeron a esta fuerte baja. Las divisas de la región se apreciaron fuerte contra el billete verde, pese a que éste operaba estable frente a una canasta de monedas de referencia. El real se apreció un 1,5%, y el peso chileno, un 0,7%.



En segunda posición, los inversores estuvieron atentos a nueva colocación de Letes del Tesoro y de bonos de la Nación dual.



En tercer lugar, el Banco Central volvió a realizar la subasta diaria con dólares provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El monto adjudicado fue de u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,5268, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,4800.



Por otro lado, el mercado estuvo atento al anuncio de la autoridad monetaria sobre la tasa de política monetaria, que finalmente mantuvo en el 40%, tal como esperaba la mayoría de los analistas, ante la fuerte presión inflacionaria.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó nuevamente en el entorno del 50%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 74 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario mostraron cierta estabilidad, a 8 días entre el 52% y 56% TNA, la de 71 días se mantenía por debajo del 50%, al 49,75%.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 630 millones, el 50 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,1200 y $ 29,2300 respectivamente con tasas de 47,63 % y 47,70 % TNA.



Por su parte, el blue se hundió 40 centavos a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liquidación" se derrumbó 76 centavos a $ 27,29.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este martes u$s 236 millones y terminaron en u$s 60.685 millones.