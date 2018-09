Presupuesto 2019: el Gobierno apunta a sumar 32 votos de la oposición

Con esa expectativa optimista, el Gobierno comenzará hoy el debate del presupuesto 2019 en el Congreso, cuya aprobación se transformó en fundamental para que la gestión de Mauricio Macri obtenga el aire que necesita para recuperar la confianza de los mercados y algo de consenso interno.





Entre los 140 votos de diputados el Gobierno suma 32 legisladores peronistas y provinciales. Se verá.

A las 12.30, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expodrá los lineamientos del nuevo esquema de gastos y recursos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que conduce el macrista Luciano Laspina (Pro-Santa Fe). El crecimiento previsto será nulo, con una inflación del 23 por ciento y un dólar de entre 40 y 42 pesos. Se prevé alcanzar el "déficit primario cero", un incremento del 32 por ciento en la inversión social y la inversión de $160.000 millones en obra pública, un 27 por ciento menos que en 2018. Propone un 29 por ciento de aumento en el presupuesto de salud y que los aumentos de servicios públicos no superen la inflación.





Fuentes del Gobierno aseguraron que, a pesar del contexto económico negativo, con alta volatilidad y pocas certezas, habrá suficientes manos levantadas del PJ y partidos provinciales en ambas cámaras para aprobar el presupuesto y convertirlo en ley durante noviembre. "Costará, pero va a salir, con mucho esfuerzo", afirmó una de las principales espadas legislativas de Cambiemos en la Cámara baja.





Distinta es la visión de los representantes de la oposición. Al margen de la conocida y cerrada negativa del kirchnerismo, los diputados que responden a Sergio Massa prometen "estudiar a fondo" el presupuesto antes de fijar una postura. "Estamos dispuestos a no obstruir la posibilidad de que Cambiemos tenga su presupuesto, pero no estamos dispuestos a votar un ajuste impiadoso", afirmó Marco Lavagna, diputado massista y vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto. "La institucionalidad y la gobernabilidad no pueden significar no tener una discusión profunda y crítica sobre la situación del país, que es muy preocupante", agregó el legislador a modo de contraataque preventivo. Desde el Gobierno prevén que Massa "está más cerca hoy de la abstención que de las otras opciones", pero descuentan que las negociaciones abiertas con el exdiputado "continuarán en los próximos días".





En otro plano de la negociación con el PJ, Frigerio busca la adhesión de los gobernadores, no solo a través de los legisladores que les responden en el Congreso, sino también en su firma de la adenda fiscal, un compromiso de gastos de cada administración que ingresará al Senado y correrá en paralelo a la suerte del presupuesto. En la Casa Rosada creen que "entre 18 y 20 gobernadores" terminarán firmando ese compromiso fiscal, más allá de la previsible negativa del puntano Alberto Rodríguez Saá, del pampeano Carlos Verna, del formoseño Gildo Insfrán y del tucumano Juan Manzur, convertido en uno de los impulsores de la rebeldía de los mandatarios provinciales a las recientes iniciativas de la Casa Rosada. La agenda de la Comisión de Presupuesto incluye la presencia de Frigerio, el martes 25, y el informe de la Oficina de Presupuesto a la comisión, al día siguiente. Será el inicio de un camino sin dudas tortuoso que la Casa Rosada seguirá con especial atención.

Fuente: La Nación