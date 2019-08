"Presidente, no busque más culpables fuera de su propio Gobierno"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández​, salió al cruce de las voces del oficialismo que lo señalaron como responsable de una nueva jornada negra en los mercados. Y por medio de Twitter, le recomendó al presidente Mauricio Macri que "deje de buscar culpables fuera de su propio Gobierno".





Alberto, en su posteo, mostró un gráfico en el que muestra la suba de la deuda pública en dólares, casi en paralelo con la salida de capitales de la Argentina. "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo", afirmó.

Embed De esto es de lo que no se quieren hacer cargo.



Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno. pic.twitter.com/u6XOvCA91h — Alberto Fernández (@alferdez) 28 de agosto de 2019





De esta forma, Alberto respondió a las acusaciones del oficialismo, que lo señalaron como responsable de una nueva jornada de cimbronazos en los mercados luego de que el lunes -al salir de una reunión de casi 90 minutos con los enviados del Fondo- culpó al organismo y al Gobierno por la "catástrofe social".





"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social", advirtió Fernández en un comunicado, al tiempo que afirmó que "los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional" fueron "utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales".





Horas después de que el propio Fondo saliera a desmentir haber sugerido "un adelantamiento de las elecciones en la Argentina" durante la reunión con Fernández -una versión lanzada por periodistas alineados con el Frente de Todos- desde el Gobierno distintas voces cruzaron al candidato de la oposición por sus declaraciones.





"Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es solo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", dijo el ministro de la Producción, Dante Sica en la jornada de IDEA en la Usina del Arte, en La Boca.





En esa misma línea se mostró el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, que acusó a los principales referentes del Frente de Todos -Cristina Kirchner y Alberto Fernández- de tener una "actitud de fogonear la tempestad".





"Eso agita los demonios y perjudica a todos los argentinos", amplió el ex jefe de la bancada K en el Senado. Y denunció que, desde el espacio de Fernández, están "construyendo la epopeya del relato electoral, del Braden o Perón, de que el FMI es el enemigo".





En medio de estos cruces, los mercados tuvieron un martes para el olvido. El dólar trepó un peso y cerró a $ 58,66. Pero el Centraltuvo que vender 362 millones de dólares para contener a la divisa. El riesgo país superó la barrera de los 2.000 puntos. Y los bonos argentinos se desplomaron: hubo caídas de hasta 10% en las cotizaciones.