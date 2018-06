Luis Caputo, flamante presidente del Banco Central, aseguró que sus prioridades son desarmar la gran pelota de Lebac y generar estabilidad cambiaria, ya que la Argentina "no tiene problemas de financiamiento, de tamaño de deuda o de tipo de cambio". En una entrevista con Marcelo Longobardi, en Radio Mitre, explicó que desde el Banco Central no se está buscando un precio en particular para el dólar, sino sacar el exceso de volatilidad y nerviosismo del último mes.