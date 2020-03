El presidente analiza el cumplimiento de la cuarentena y evalúa nuevas medidas

El presidente Alberto Fernández desarrolla este martes su actividad en la residencia de Olivos y analiza "nuevas medidas" sociales y económicas, en el marco de las políticas adoptadas para afrontar la pandemia de coronavirus, al tiempo que intercambia mensajes con distintos usuarios de las redes sociales para llevar tranquilidad a la población.

Fernández realiza, además, el seguimiento del cumplimiento del aislamiento social y preventivo resuelto el viernes pasado y que se extenderá hasta el 31 de marzo, según informaron fuentes oficiales.

En ese plano, el Presidente está en "permanente" contacto telefónico con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, los funcionarios políticos de la Casa Rosada, que este martes a la mañana permanecía desierta por el feriado del 24 de marzo.

Esta mañana, el jefe de Estado elogió por Twitter a una niña, llamada Gina, al señalar que ella "entendió el peligro mejor que esos grandulones que actúan poniendo a todos en riesgo", en referencia a los ciudadanos y ciudadanas que violan el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto el viernes pasado.

"Gina entendió el peligro mejor que esos grandulones que actúan poniendo a todos en riesgo. Un beso muy grande para Gina y, cuando pase todo esto, la voy a invitar a que veamos cómo nos portamos desde el helicóptero!!! Quédate en casa Gina! Te quiero mucho!", posteó Fernández en Twitter.

De esa forma, el jefe de Estado le contestó a la mamá de Gina, quien subió un video en esa red social y escribió: "Gina cada vez que escucha un helicóptero sale al balcón a saludar para que @alferdez la vea que está en su casa como él nos pidió".

En el video, la nena dice que "si va comprar las cosas que necesita, puede, pero si va de paseíto no y si va a comprar un juguete, tampoco", instando a cumplir las recomendaciones oficiales.

En otro intercambio, le mandó un mensaje a una niña de 8 años que este martes cumple años y no puede realizar el festejo con sus amigos.

"Hola Libertad! Se que no podés festejar tu día como quisieras. Pero eso es lo mejor para vos y tus amiguitos. Los estamos cuidando para que no se enfermen. Cuando termine la cuarentena festejás y me mandás una foto. Y yo te voy a mandar un beso grande por video. Felicidades!", publicó el mandatario.

El lunes, Fernández también respondió a varios usuarios de Twitter que lo mencionan en sus posteos y destacan el trabajo que viene realizando el Gobierno nacional para mitigar la propagación del virus.

"Esto es acompañar a la gente en un momento difícil. Es lo menos que puedo hacer ante el afecto que me expresan y los miedos que la atrapan. Algunos lo llaman populismo o demagogia. Yo siento que es amor por el otro. Solo eso. Que estés bien, Comadreja", le respondió a una usuaria de la red social.

Fernández se reunió el lunes en Olivos con intendentes del Gran Buenos para coordinar la asistencia a esa zona que rodea a la ciudad de Buenos Aires y cuenta con una población de 13 millones de habitantes.

También asistieron a esa reunión el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, junto a quienes del Ministerio de Salud coordinan la organización del sistema sanitario para ampliar la capacidad hospitalaria.

El jefe de Estado recorrió el lunes el hospital "René Favaloro" de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, que el Gobierno decidió reactivar para la atención de personas afectadas por el coronavirus.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.