Por ser bisexual fue obligado a dejar la Marina tras haber peleado con honores en Malvinas

También relató que "la marina no representaba solamente mi trabajo, era mi vida. Pero para hacerlo, tenía que ocultar otra parte mía importante, algo que hice porque amaba tanto mi vida en la marina, que no quería abandonarla. Pero no debería haberme visto obligado a elegir".





"Me hicieron sentir aborrecible y al final fui depuesto sobre la base de cargos inventados, además de que me dijeran que porque me atraían los hombres, mis 18 años de servicio no contaban para nada. Fue desolador".





Y agregó: "Todo lo que deseo ahora es que me devuelvan mi medalla y mis insignias, y el reconocimiento del gobierno y de la Marina Real Británica por todos los años de servicio y trabajo duro que les di. Y también quiero que otros veteranos LGBT sepan que no están solos, y que todos nosotros nos merecemos el mismo reconocimiento".