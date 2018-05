Por qué el sanjuanino tiene todo para ser elegido para la Suprema Corte de Mendoza

En los pasillos legislativos es un secreto a voces que el candidato del gobernador Alfredo Cornejo para integrar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el sanjuanino Dalmiro Garay, pasará exitosamente la prueba de las bolillas blancas y negras en el Senado.





Es que de 38 votos sólo necesita 19 senadores presentes (mayoría simple) para constituirse en el miembro más joven del máximo tribunal de justicia de la vecina provincia.





La cuenta es sencilla: la UCR y sus aliados (el PRO, Libres del Sur y MásFe, el partido del pastor Héctor Bonarrico) suman 20 votos. Hay que tener en cuenta que dos senadores del FIT (Lautaro Jiménez y Víctor Da Vila) no votan, puesto que no están de acuerdo con que el sistema de elección sea secreto.





El resto de los legisladores de los dos bloques del PJ, el PI y Unidad Popular, pueden estar en contra o no de la elección de Cornejo, pero lo cierto es que sólo suman 16 voluntades. Por lo tanto, todo parece indicar que Dalmiro Garay "es número puesto" en la Corte.





Algunos legisladores opinaron sobre la postulación del ministro político de Cornejo para remplazar al saliente Alejandro Pérez Hualde en el tribunal supremo.





Cuestionamientos





Entre los senadores que más criticaron al elegido por Cornejo surgieron voces que provienen del mismo radicalismo. Como la del senador Marcelo Romano, hoy integrante del partido de José Luis Ramón, Protectora.





marcelo-romano.jpg Marcelo Romano.



Romano opinó: "Parece que los radicales tienen apunamiento de alfombra roja, porque ahora hacen lo mismo que criticaron en su momento, cuando Celso Jaque nombró a Mario Adaro –era su ministro de Gobierno–. Obviamente, la imparcialidad de la Justicia se verá afectada si ponen a un ministro político". Al respecto de llevar como propuesta el nombre de una mujer, Romano manifestó: "Es preocupante que el gobernador les dé la espalda a las mujeres. Hay espacios y miradas que un hombre no puede cubrir".

Otra opinión contraria a la postulación de Garay fue la de Patricia Fadel, la presidenta del bloque PJ oficial en el Senado. "En primer lugar, teníamos la esperanza de que fuera una mujer, pero nos equivocamos. Yo no dudo de la idoneidad profesional del ministro de Gobierno, ¿pero qué clase de independencia para decidir va a tener frente a las decisiones del Ejecutivo?".





fadel.jpg Patricia Fadel.



Por otra parte, y consultada acerca de la similitud de los nombramientos de Adaro y Garay, Fadel respondió: "Adaro no era la mano derecha de Jaque en el gobierno".





Por último, Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda, sostuvo: "No nos causó sorpresa. Nosotros nos imaginábamos que Cornejo pondría una persona afín a su proyecto y esa persona es sin dudas Dalmiro Garay".





lautaron jimenez.jpg Lautaro Jimenez.



Agregó el legislador del FIT que "cuando Cornejo estaba en campaña se comprometió a sacar el sistema de votación secreta si ganaba. Y nunca lo hizo, esto le quita transparencia a todo el proceso. Es un mecanismo oscuro y antidemocrático".





Los argumentos

Por su parte, Cornejo decidió dejar muy en claro las razones por las cuales postulaba a Garay, independientemente de la cuestión de género. "Tiene sobrados antecedentes académicos y profesionales para ocupar el cargo para el que lo postulo. Garay es especialista en derecho público y administrativo. Cuando renunció el doctor Herman Salvini, que era penalista, lo remplazamos por otro magistrado especialista en materia penal, como José Valerio. Ahora se va un experto en materia civil, y por eso buscamos un perfil acorde", destacó el gobernador, haciendo hincapié en que el nombramiento de Garay no responde a un capricho personal sino quea este tiene las capacidades para el cargo que queda vacante.





En cuanto a las críticas que se refieren a que no nombra una mujer en la Suprema Corte, Cornejo manifestó: "Independientemente de si es varón o mujer, lo importante es que la persona tenga perspectiva de género, y Garay la tiene".





garay-cornejo.jpg Mano derecha. Para muchos ese es el rol de Garay en el gabinete de Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



También destacó que "de los 35 pliegos que he enviado a la Legislatura para ocupar vacantes en la Justicia, 25 han sido postulando a mujeres, pero eso los medios no lo destacan", y agregó: "Cuando la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci se fue de la Suprema Corte, ni una sola crónica, porque me tomé el trabajo de revisarlas a todas, reclamaba para que su lugar fuese a ocuparlo otra mujer. Algunas críticas son constructivas, pero otras son de muy mala fe", sentenció el gobernador.





dalmiro garay.jpg Dalmiro Garay junto al gobernador Alfredo Cornejo





Antes de terminar aseguró que "para nuestro gobierno es una gran pérdida, y cuesta dejarlo ir pero es una decisión que he tomado en pos del interés general".





Por último, Cornejo destacó que su ministro de Gobierno ha sido uno de los creadores e impulsores de toda la reforma judicial que se ha efectuado desde que comenzó la gestión: desde la renovación de los códigos Procesal Penal y Procesal Administrativo, la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, además de participar en las paritarias públicas y promover el ingreso por concurso al Estado. En carpeta aún quedan las modificaciones en el Código Procesal de Familia y en el Régimen Penal Juvenil





Garay según Garay

El propio ministro político dijo estar muy orgulloso de la confianza que Cornejo deposita en él. Afirmó que tomar la decisión no fue fácil, "me siento muy cómodo trabajando en la actual gestión, yo he sido siempre un técnico del derecho. Hemos encarado los procesos de reforma judicial para que el ciudadano entienda que la Justicia es un poder que le sirve".





dalmiro-garay.jpg Dalmiro Garay Cueli. Será el miembro más joven de la Corte. Su ingreso al máximo tribunal de justicia es un hecho. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



Consultado acerca de qué grado de libertad tendrá para tomar decisiones que puedan –o no– afectar al actual gobierno, Garay explicó: "El gobernador escucha mucho. Nunca he perdido mi independencia, es más: considero que la independencia es nota central del Poder Judicial".





Acerca de la gestión pública, argumentó: "Que a uno lo tengan en cuenta dentro de la gestión pública es un mérito, nunca tendría que ser inconveniente".





Perfil de un especialista en derecho administrativo





Nombre Dalmiro Garay Cueli Edad 45 años Estado civil Casado con Mariela Videla (es profesora y trabaja en la DGE) Hijas Guillermina (15) y Josefina (7)

Su carrera Derecho en la UNCuyo, “egresado distinguido” en el 2002 Magister en Derecho Administrativo de la Economía (2014) Asesor Técnico Administrativo en la Cámara de Diputados de la Nación (1998-2001) Asesor letrado de la DGE (2002-2003) Director de Asuntos Jurídicos en la DGE (2003-2007) Abogado auxiliar de la asesoría de Gobierno (2007-2015) Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia (de 2015 a la fecha) Además es docente de grado y posgrado en el Instituto de Seguridad Pública y en las universidades Nacional de Cuyo, Aconcagua, Congreso y 3 de Febrero.