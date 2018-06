Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados debatirá la legalización del aborto

Luego de dos meses de un debate que los diputados de todos los bloques calificaron de "ejemplar", con voces a favor y en contra de la legalización del aborto, el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito -fue modificado y ajustado con otros textos y en las comisiones- obtuvo dictamen de mayoría (64 a 57) y será debatido desde las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados.





Como muy pocas veces sucedió con una norma, nadie se anima a anticipar el resultado. Desde hace días el "poroteo" está en boca de todos, con legisladores cambiantes y otros que no anticiparon su decisión. Muchos porque aún no lo tienen definido y otros para no recibir presiones.





Un relevamiento realizado concluyó que hay 121 votos en contra 118 a favor, 14 indecisos y dos abstenciones. Esto dan 255 diputados, ya que Julio De Vido está detenido y no está contado Emilio Monzó, presidente de la Cámara, quien no votará a menos que tenga que desempatar. Sin embargo, el ex intendente de Carlos Tejedor no hizo pública su postura.





La brecha de hace unos días se acortó considerablemente y lo que parecía una victoria casi segura de los antiabortistas ahora está en tela de juicio. Lo que sigue estando claro es que la última palabra la tendrán los indecisos. El final está abierto.









Quienes equilibraron la balanza fueron aquellos que cambiaron o anunciaron su voto en las últimas horas: Mario Negri (Cambiemos), Mirta Tundis (Frente Renovador), Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), Aída Ayala (Cambiemos), María Isabel Guerín (Frente para la Victoria), Abel Furlán (Frente para la Victoria), Sofía Brambilla (Cambiemos), Sergio Ziliotto (Justicialista) Anabella Hers Cabral (Cambiemos), Daniel Kroneberger (Cambiemos) y Atilio Benedetti (Cambiemos) votarán a favor. En cambio, Álvaro González (Cambiemos), José Ramón (Partido Intransigente) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) lo harán en contra.





Los 14 que aún permanecen indecisos son Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador), Gustavo Fernández Patri (Frente para la Victoria), Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago), Gustavo Saadi (Elijo Catamarca, con tendencia en contra), Melina Delú (Justicialista, tendencia a votar en contra), Verónica Derna (Frente de la Concordia Misionero, tendencia a votar en contra), Miguel Nanni (Cambiemos), Alejandro García (Cambiemos), Facundo Garretón (Cambiemos), Inés Lotto (Frente para la Victoria), Ariel Rauschenberger (Justicialista, tendencia a votar en contra), Héctor Stefani (Cambiemos) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).