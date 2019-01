Por las intensas lluvias de Santa Fe cedió el techo de un hospital

El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) fue evacuado esta mañana luego de que se produjera la rotura de un caño en el segundo piso del edificio lo que derivó en que se desplomara el techo y filtre agua. Fue durante una fuerte tormenta que azotó esta mañana a la capital provincial.

Los Bomberos Zapadores acudieron al lugar y decidieron por precaución la evacuación total del edifico que fue inaugurado hace poco más de un año. Según las primeras evaluaciones, una placa que no resistió, cedió, e hizo que el agua comenzar a escurrirse, imposibilitando el trabajo de los profesionales de la salud.

El primer piso también fue afectado cuando por las luminarias comenzó a caer agua. En el nosocomio había alrededor de cien personas que se encontraban siendo atendidas con turnos programados.

El ministro de Obras Públcias Pedro Morini, explicó en "Zysman 830" de La Ocho que "a veces cuando se conecta un caño no se pega, y que es probable que no haya tenido el pegamento, eso ocurrió y eso ya está solucionado, no es nada complicado", dijo para asegurar que hoy mismo "se retomará la atención, se clausurará un sector y el resto seguirá trabajando".

Cayó techo Cemafe



Además, el director del Cemafe, Pablo Ríos, confirmó que no hubo heridos y evacuaron por precaución. Al mismo tiempo, señaló que se suspendió la atención al menos hasta esta tarde.

El Cemafe es el segundo centro de este tipo en la provincia, además del Cemar en Rosario, y fue inaugurado en diciembre de 2017.