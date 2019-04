Por la inflación, cayó la venta de preservativos

La inflación es una de las mayores preocupaciones de los argentinos. El aumento de precios se disparó, principalmente, por el incremento que registró el dólar en el último año. Los productos que tienen insumos importados son los que se vieron más afectados por la situación, inclusive aquellos que son considerados de primera necesidad. También sufrieron fuertes aumentos aquellos menos pensados. Así fue como los preservativos, como reveló la Unión de Kiosqueros Argentinos, treparon a las nubes y las principales marcas del país bajaron sus ventas a la mitad.



"Cuando ven los precios, algunos clientes huyen despavoridos. Pasamos de vender 100 cajitas por mes a 50. Esto favoreció a las marcas de segunda y tercera línea, que son más económicas", se quejó Claudio Páez, dueño de cuatro salones de venta y miembro de la entidad que nuclea a los propietarios de quioscos. Y señaló que una caja de tres unidades supera, en algunos casos, los 100 pesos.



El director de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, sostuvo que el látex es el componente principal de los condones y es un insumo importado. Su precio en dólar se disparó con las últimas corridas cambiarias y eso impactó directamente en los productos fabricados con esa materia prima. La situación causó preocupación por la incidencia que tiene el uso de preservativos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.



En ese sentido, el director de Coordinación de Salud Sexual y Sida, Fabián Portnoy, aclaró que, más allá de la elección de lo que se compre, "todas las marcas son eficaces". "Lo que aportan las primeras, tienen que ver con cuestiones de calidad de la textura de los preservativos o los tipos que existen", afirmó.



No obstante, destacó que el uso de preservativos es vital para evitar la propagación de enfermedades que se contagian por vía sexual, y pese a no contar cifras concretas, Portnoy estimó que se duplicaron los casos de sífilis en los últimos cinco años. "No sabemos si es por la baja del uso de preservativos", opinó.