Por la crisis, un diputado renunció a futuros aumentos y viáticos

Se trata de algo insólito. Un gesto en medio de la crisis. Un diputado nacional renunció a cualquier aumento de dieta y a la obtención de viáticos hasta diciembre de 2019, cuando se vence su mandato.

"Me dirijo a usted a los fines de expresarle mi decisión de renunciar a cualquier aumento futuro de sueldo/dieta, y a la posibilidad de solicitar fondos para viajes y/o viáticos a países extranjeros, hasta la fecha de finalización de mi mandato, en diciembre de 2019", dice la carta del diputado neuquino, Leandro López (Cambiemos).

Embed Presenté nota renunciando a cualquier aumento de dieta hasta la finalización de mi mandato. Son momentos de austeridad y de dar el ejemplo. El cambio se cimenta en valores, y es entre todos. #JuntosPodemosMás pic.twitter.com/xkKS3RREZh — Leandro Lopez (@lopezleandrog) 4 de septiembre de 2018

La misiva fue enviada a las autoridades de la de la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que lo hizo porque Argentina atraviesa tiempos "de escasez y austeridad" que llevaron al gobierno a tomar medidas extraordinarias.

López, en su carta, asegura que el ahorro que se obtiene con su renuncia "es mínimo" pero argumenta que es significativo en su presupuesto personal, pero que además es simbólico.

En diálogo con Radio La Red, el neuquino contó que percibe un salario neto de 120 mil pesos y que presentó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para congelar su sueldo.



"Necesitaba sacarme algo yo, desprenderme de algo, solidarizarme y hacer el mismo esfuerzo. No tengo fortunas, soy de clase media. Vivo de mi sueldo. Puedo vivir con lo que cobro y mantenerlo hasta el fin de mi mandato, en diciembre de 2019, por eso lo planteé", destacó el patagónico.



Consultado sobre por qué optó por esa decisión y no por destinarlo a instituciones como comedores, López explicó: "No me parecía bien cobrarlo y donarlo, porque era direccionar a mi criterio. Prefiero que quede como plata del Estado y que lo distribuya en quienes más lo necesitan".