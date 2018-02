Por la creciente de un río en Tucumán siete personas debieron ser rescatadas

Embed

Siete personas, entre ellos tres menores, que estaban pescando en las márgenes del río Colorado, en el sur de la provincia de Tucumán, fueron arrastrados por las aguas al ser sorprendidos por la creciente, pero salvaron sus vidas gracias a la intervención de policías y Bomberos, se informó durante la noche del miércoles.El salvataje ocurrió a pocos kilómetros al norte de Famaillá, ciudad ubicada a 35 kilómetros al sur de la capital tucumana, y los rescatistas usaron sogas y elementos pertinentes para este tipo de acciones, según explicaron voceros del gobierno tucumano.La policía de La Reducción fue alertada de lo ocurrido, y junto con los bomberos y un grupo de rescate de Famaillá, ayudaron a las víctimas, entre los que se encontraban tres menores, uno de ellos un bebé.Según el personal que intervino en el rescate, las víctimas no se percataron de la crecida del río y según declararon no eran de la zona.Si bien todos se encontraban en perfecto estado de salud, algunos de los rescatados fueron trasladados, por precaución, al hospital de Famaillá.Por otra parte,varias casas del barrio Calpini, de Tafí Viejo, en el límite norte con la capital provincial, quedaron al borde del precipicio a causa de la crecida del canal Cintura Norte."El problema no es nuevo, aunque antes las casas estaban a 25 metros del borde del canal pero las márgenes fueron comidas por las aguas y actualmente están a menos de 10 metros", expresó Luis Fernando Robledo, uno de los vecinos afectados.Las inclemencias del clima no dan tregua en Tucumán, lo que hace redoblar los esfuerzos de los integrantes del Comité de Emergencia que coordina la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez.Esta tarde, 45 personas se vieron afectadas por las intensas lluvias en las localidades de Melcho y Los Pérez, en cercanía a Monteagudo.Personal de la Comuna junto a integrantes del Ministerio de Desarrollo Social asistieron a los damnificados.Otro grupo del área social junto a integrantes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) asistieron a 10 familias de El Guardamonte y La Florida.Según explicó el delegado comunal Leandro Avila, "el agua llegó a las viviendas por el escurrimiento que se produce en campos de productores de Ranchillos, Los Ralos y Agua Dulce".