Por el crecimiento de casos, hay preocupación en Mar del Plata

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires manifestó este miércoles su preocupación por el incremento de contagios de COVID-19 en el territorio bonaerense y, en particular, por el pico de infectados que se registró en el municipio de General Pueyrredón, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata. Con la temporada de verano ya iniciada, las autoridades no descartan tomar nuevas medidas para controlar el brote. Sin embargo, adelantaron que aún no analizan retroceder de fase.