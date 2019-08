Por el congelamiento en la nafta, el Gobierno convoca a gobernadores y empresarios

"Desde el gobierno de Río Negro rechazamos el congelamiento de precios de combustibles dispuesto por Nación y no descartamos recurrir a la Justicia para evitar las consecuencias económicas negativas para nuestra Provincia", dijo en Twitter el gobernador Alberto Weretilneck.

"Admitimos que fue una medida unilateral de parte del Gobierno, pero hablamos con todos los actores y no encontramos una solución de consenso. Cada uno quería que no le toquen su parte, que el ajuste lo hago otro, y no había espacio para una solución. Ahora tendremos más tiempo y más estabilidad", responden en la Secretaría de Energía.





Por eso ahora, la idea del Gobierno es que haya una reunión cada diez días para negociar una manera de salir paulatinamente de la norma, aunque esto no signifique que habrán aumentos de precios.