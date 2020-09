La Policía Federal homenajeó con un último adiós a Juan Pablo Roldán, el efectivo asesinado en Palermo

La cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA) brindaba hoy el último adiós a Juan Pablo Roldán (33), el inspector que murió acuchillado el lunes pasado en el barrio porteño de Palermo Chico, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

El homenaje fue convocado a las 11 en el cementerio de la Chacarita, en la puerta de ingreso de la avenida Jorge Newbery y Caldas. El cortejo fúnebre pasó por el destacamento de la policía Montada.

Encabezado por el jefe de la PFA, Juan Carlos Hernández y el subjefe Osvaldo Mato, la ceremonia estuvo llevada adelante por la plana mayor de la fuerza para homenajear al efectivo “caído en cumplimiento del deber".

Homenaje

En la formación de honor dio el presente el caballo de Roldán, “Místico”, junto a cientos de agentes e integrantes de la Policía Montada, el cuerpo del que formaba parte el inspector asesinado a cuchillazos.

Roldán nació el 19 de julio de 1987 en la Ciudad de Buenos Aires, y era padre de un hijo de 4 años. Ingresó a la PFA el 1 de febrero de 2006.

En su paso por la institución prestó servicios en las comisarías 52º, Comisaria 5º, Delegación San Martin, Ex Div. Prevención Conurbano San Martín, Subdelegación 25 de Mayo y finalmente en el Departamento Cuerpo Policía Montada.

El crimen

El homicida de Roldán fue identificado como Rodrigo Roza. El hombre contaba con claros problemas psiquiátricos. En el momento del crimen, Roza se paró frente a policías del cuartel de la Montada, desenfundó su cuchillo y los amenazó. “A ver a quién le toca morir ahora”, dijo, según pudo reconstruir Infobae. Los policías cerraron el portón, y Roza siguió su camino.

En un segundo momento, Roza se paró ante dos comensales del restaurante Dashi, sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde dio un monólogo. Allí lo enfrentó a un grupo de policías de la Montada, donde estaba Roldán. Roza volvió a desenfundar el cuchillo y se lo clavó cuatro veces al inspector. El policía le disparó para intentar defenderse, pero ya era tarde para ambos. Los dos murieron tras ser internados en el hospital.

“Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo”, comentó su esposa Carolina.

A raíz del ataque al policía, el Gobierno declaró el duelo nacional con un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

En la firma del decreto, el Poder Ejecutivo destacó que “entiende el importante rol que con formidable vocación de servicio cumplen las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas de seguridad, llegando a poner en riesgo sus propias vidas en pos de la protección de los ciudadanos y ciudadanas argentinos y de todos y todas las personas que deciden habitar el suelo argentino”.

Por lo tanto, es “un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria del Inspector Juan Pablo Roldan, con motivo de su lamentable fallecimiento en cumplimiento de su deber como integrante de las Fuerzas de Seguridad", señala la decisión presidencial.