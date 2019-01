Polémica por los dichos de un diputado: "Falleció Esperanza, los pro aborto deben estar contentos"

"Los antiderechos pro aborto deben estar contentos. Falleció Esperanza, la bebé que hicieron nacer prematuramente en Jujuy. Ninguna de las políticas pro aborto nunca solucionan nada. Podrían haber esperado..." Este tuit del peronista Gustavo Majstruk, desató este miércoles a la mañana la polémica en la red social Twitter.



Embed Los anti derechos pro aborto deben estar contentos. Falleció #Esperanza la beba que hicieron nacer prematuramente en #Jujuy. Ninguna de las políticas pro aborto nunca solucionan nada. Nada. Podrían haber esperado... — Gustavo Majstruk (@GustavoMajstruk) 23 de enero de 2019

Embed A full los pro aborto de inocentes -léase anti derecho fundamental: la vida- y la policía ideológica de #Mendoza. #NoNosVanACallar — Gustavo Majstruk (@GustavoMajstruk) 23 de enero de 2019 Pero las respuestas no se hicieron esperar, la publicación tiene al menos, 18 comentarios, el 90% son respuestas a modo de repudio por las declaraciones expresadas por el funcionario.









Majstruk reconoció que "mi error es poner a todas en la misma bolsa, habrá gente que está a favor del aborto y que no piensa así. Pero a mí me atacan y yo salgo con los tapones de punta".









Sobre la situación de la niña de doce años que quedó embarazada producto de una violación, y que llevaba 22 semanas de gestación, Majstruk expresó opiniones polémicas. "¿Qué costaba esperar dos semanas más, así el bebé tenía más posibilidades de vivir", manifestó y agregó: "El daño ya estaba hecho, la chica ya había sido violada. Hay que pensar que ella ya se había convertido en madre, aún sin quererlo. Y si esperaban, la bebé se podría haber salvado".









También dijo que él sabe que lo que dice cae mal a mucha gente, pero que es su deber hacerlo. "Tengo una formación cristiana y estoy a favor del derecho a la vida desde la concepción. No soy practicante, pero me he leído la Biblia de tapa a tapa y estoy convencido de lo que pienso".









El legislador fue increpado por otros dichos, en la red social Instagram. En su cuenta oficial llamó "aborteras" y "gorditas pata sucia que no se bañan" a mujeres que están a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. Según explicó en los medios, esos comentarios no fueron suyos, sino que se trata de una publicación falsa, y que su cuenta fue hackeada.

Fuente: Diario UNO de Mendoza