Quiénes podrán acceder al bono de $21.600 que entregará el Gobierno nacional

El Gobierno anunció, semanas atrás, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) una ayuda económica para mujeres y personas LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo por violencia de género con el fin de promover su autonomía por un monto equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

¿Qué es el Plan Acompañar?

El Plan Acompañar, que fue anunciado el 25 de septiembre, consiste en una prestación económica por una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil, que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.

Sube el bono del Plan Acompañar

Este martes, el Consejo del Salario logró imponer un aumento de 28% al SMVM. Por tal motivo, el bono de Plan Acompañar se incrementará de $17.000 a $21.600.

Además, será entregado por seis meses consecutivos, por un total de $129.600.

¿Quiénes podrán recibir el bono de 21.600 pesos?

Antes era un bono de 17 mil pesos. Las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con una serie de requisitos:

Residir en el país, que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada

Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.

Mayor a dieciocho años.

El bono Plan Acompañar es compatible

Aquellas personas que reciban el nuevo plan, también podrán percibir los pagos de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Monotributo Social

Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.