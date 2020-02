El PJ se reunirá en medio de la puja por la presidencia entre Gioja y Capitanich

El Consejo del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional se reunirá mañana a partir de las 15 en la sede porteña de Matheu 130 para iniciar el proceso de renovación de autoridades, que presenta una moderada puja entre el actual presidente partidario, el diputado José Luis Gioja, y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Ante el vencimiento de los mandatos de las autoridades en mayo próximo, la conducción del PJ activó el mecanismo legal para convocar a elecciones de autoridades y, como primera medida, giró una invitación a los 72 consejeros nacionales a una reunión plenaria del Consejo, que tiene como objetivo cumplir con uno de los pasos formales: realizar el congreso partidario en marzo.

Con el fantasma permanente de la intervención judicial, como sucedió en 2018 por orden de la jueza federal María Servini, quien puso como interventor al gremialista gastronómico Luis Barrionuevo, el presidente del PJ adelantó que el partido “va a hacer todo como marca la ley”, y “cumplirá con los pasos y tiempos legales para renovar las autoridades" para que "nadie pueda quejarse".

En el marco de la convocatoria a la reunión del Consejo, surgió la aspiración de Capitanich de ser el próximo titular del justicialismo y, lo que parecía un proceso de renovación de autoridades sin roces y en la cual Gioja continuaría al frente del PJ como “reconocimiento a su labor en los tiempos de (Mauricio) Macri”, se convirtió en una disputa moderada, en la que ninguno quiere provocar heridas, pero ambos aspiran a sumar el apoyo de la Rosada.

Capitanich, quien dijo a Télam que no participará de la reunión porque no es consejero, adelantó que le gustaría "formar parte de la discusión por conducir el PJ en esta nueva etapa", aunque aclaró que su intención no es "pelearse con otros dirigentes".

En la búsqueda de que no haya dirigentes heridos por esta negociación, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumaron un tema más a la lista de problemas a resolver más allá de los derivados de la gestión y la negociación con el FMI por la deuda externa.

Atento a esta situación, Gioja y Capitanich fueron recibidos la semana pasada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y por el ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien es uno de los dirigentes que tiene diálogo con todos los sectores del peronismo, gobernadores, intendentes, el massismo y el kirchnerismo.

Por eso, De Pedro participará mañana de la reunión del PJ, según confirmaron a Télam fuentes oficiales, aunque no es consejero partidario.

La actual conducción del justicialismo, electa en 2016, no tiene entre sus integrantes a ningún dirigente camporista ni afín al kirchnerismo.

Pese a que Gioja convocó a sumarse al PJ a todos los sectores del peronismo en esta etapa, desde el Frente Renovador de Sergio Massa celebraron que el justicialismo tenga su renovación de autoridades como marca la ley, pero fuentes massistas adelantaron a esta agencia que continuarán con su partido "de forma independiente", dentro de la coalición del Frente de Todos”, y advirtieron además que el FR tendrá su propio congreso en marzo.

Uno de los sectores que reclama un espacio son los gremios afines al kichnerismo, ya que en la rama gremial del PJ solo figuran como consejeros Antonio Caló, Carlos Acuña (Estacioneros), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Victor Santa María (Suterh) y Omar Viviani (Taxis).

La buena noticia es que, para armar la lista y lograr que sea equilibrada entre los distintos sectores del peronismo, hay varios lugares que se liberarán, ya que, ahora, son ocupados por dirigentes que serían embajadores, como el caso de Daniel Scioli (Brasil) y Sergio Urribarri (Israel) y los que pertenecen a los ex candidatos a vicepresidente, Miguel Pichetto (Juntos por el Cambio) y Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal).

La actual conducción, encabezada por Gioja, está compuesta por 72 consejeros nacionales, y acompañan como vicepresidentes el designado embajador en Brasil, Daniel Scioli; la diputada y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; el jefe de la UOM, Antonio Caló; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y la senadora y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

(Fuente: Télam)