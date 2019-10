Pilotos de Aerolíneas Argentinas levantaron el paro y habrá vuelos el fin de semana

Tras casi cuatro horas de reunión, los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron que levantarán el paro previsto para este fin de semana. Los dirigentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) estuvieron negociando esta tarde en la Secretaría de Trabajo con representantes del Gobierno y de la empresa.









"Decidimos suspender para no seguir siendo utilizados por el gobierno nacional. El paro puede ser retomado en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo", dijo el líder de APLA, Pablo Biró.





El lunes ambos sindicatos volverán a reunirse con las empresas para negociar sus paritarias. Desde Aerolíneas adelantaron que trabajarán durante el fin de semana en la nueva propuesta. "Esto es una muestra de buena voluntad que los trabajadores mostramos una vez más", agregó Biró.





Desde el sindicato de pilotos explicaron que "por intervención del Ministerio de Trabajo, se han movido (la empresa) del cero en el que estaban. Los pilotos somos serios y predecibles", aclaró.





"A través del diálogo con las organizaciones gremiales, y frente al compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta en una reunión convocada para el día lunes, los gremios manifestaron que dejarán sin efecto las medidas de fuerza anunciadas", explica el comunicado difundido por la cartera de Dante Sica.





No obstante, los gremios aclararon que las medidas de fuerza podrían retomarse el próximo fin de semana, que es largo, si las empresas no mejoran la oferta que realizaron este viernes por la mañana.





El paro hubiera obligado a las empresas a reprogramar 650 vuelos, lo que representa un total de 75.000 personas afectadas.





Durante los últimos días, tanto el presidente Mauricio Macri como el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se manifestaron en contra de la medida de fuerza. El primero dijo que el paro era "político" en alusión a la cercanía de Biró con el kirchnerismo. Por su parte, Fernández dijo que los pilotos tenían razón en su reclamo pero igualmente les había pedido que no perjudiquen a los usuarios. "Entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario. Está claro que un Gobierno en retirada no va a cambiar su política", señaló el ex jefe de Gabinete.





Los gremios aeronáuticos denuncian que las negociaciones convencionales "están atascadas y congeladas" desde marzo último, cuando se celebró el último acuerdo. La paritaria anual aeronáutica se extiende entre septiembre e igual mes del otro año y, según los principales referentes, la empresa adeuda un semestre de mejora salarial.





El lunes o martes próximo concurrirán a negociar paritarias los sindicatos aeronáuticos UPSA, que lidera Raúl Fernández, y APTA (técnicos), de Ricardo Cirielli, quienes postergaron las medidas de fuerza a la espera de "los resultados de ese diálogo".

(Fuente: Infobae)