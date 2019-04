Pidieron las indagatorias de Cristina Kirchner, Rocca, Mindlin y Angelo Calcaterra por lavado de dinero

El pedido de apertura de la causa por lavado de dinero fue revelado esta mañana por el diario La Nación en su página web. Pero además esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero y Alberto Padoán, entre otros.