Piden la renuncia de Zaffaroni a la Corte Interamericana de DD.HH

"Este Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires requiere la inmediata renuncia del Dr. Zaffaroni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De no hacerlo así, la propia Corte Interamericana deberá tomar los recaudos necesarios para su remoción, o arriesgarse a quedar manchada con la indignidad de uno de sus integrantes", señaló el Colegio de Abogados porteño en un comunicado divulgado este domingo.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia señaló el viernes en declaraciones radiales que el Gobierno "quizá no finalice su mandato en 2019" pero no por la acción de un partido político sino por "la inviabilidad del programa económico".

Pero, además, dijo que quería que este Gobierno "se fuera lo antes posible, porque así haría menos daño".

El Colegio de Abogados cuestionó las declaraciones en las que Zaffaroni además "no solo se identifica como opositor al actual gobierno, sino que desea su pronta finalización", considerando además que "en la Argentina peligra el estado de derecho".

Para el Colegio de Abogados porteño estas declaraciones "exceden el ámbito de la libertad de expresión y opinión, para transformarse en mensajes contrarios a la democracia y a los principios y valores republicanos".