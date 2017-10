Piden investigar el caso de Santiago Maldonado como "desaparición forzada seguida de muerte"

La familia de Santiago Maldonado insistió hoy con que el caso debe ser investigado con la hipótesis de "desaparición forzada seguida de muerte", porque el joven artesano no desapareció "cuando caminaba al lado del río, sino en el contexto de la represión de Gendarmería" a mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen en Chubut.



Antes de ser hallado en un tramo del río Chubut, el pasado 17 de octubre, "el cuerpo no estaba ahí", un lugar "varias veces rastrillado", sostuvo Verónica Heredia, la abogada de la familia, que brindó esta tarde una conferencia de prensa junto a Sergio Maldonado -hermano de Santiago- y su esposa, Andre Antico, en la sede Amnistía Internacional Argentina, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.



"Por eso es que insistimos en que un grupo de expertos independientes" sume su aporte a la investigación, encabezada por el juez federal Gustavo Lleral, para garantizar "imparcialidad", porque "lo que está en peligro es la investigación, conocer la verdad", subrayó la letrada.



"Estamos ante una causa que es desaparición forzada seguida de muerte", afirmó Heredia en el inicio de la conferencia, al tiempo que señaló que de acuerdo al Código Penal, este tipo de delito "tiene prevista una pena de cadena perpetua" cuando concluye con la aparición del cuerpo de la víctima.



La letrada subrayó que quiere que "se continúe investigando este tipo penal" principalmente porque "es imposible que haya estado el cuerpo" durante 78 días en el lugar en el que fue encontrado en el río Chubut.



Al respecto, indicó que el último jueves declaró en la causa "el prefecto (Leandro) Ruata, que estuvo a cargo de todos los rastrillajes y dos buzos", quienes "declararon que en ese lugar no hay pozos" y que la altura del río fue bajando desde el primer rastrillaje hasta el último.



Además, Sergio denunció una campaña en redes sociales de hostigamiento hacia ellos, que se sumó a la hostilidad de "algunos periodistas" y a repetidos "seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuché los audios, no me lo contaron".