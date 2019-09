Pichetto: "Si gana Alberto Fernández, gana Cristina y va a gobernar ella"

Mientras los miles de militantes de Juntos por el Cambio que se congregaron este sábado en Barrancas de Belgrano para el lanzamiento de la marcha del "Sí, se puede" esperaban el arribo del presidente Mauricio Macri, el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, abrió los discursos junto a la diputada Elisa Carrió, anticipando una victoria en octubre: "La única batalla que se pierde es la que no se da. Venimos a ganar este elección".

"Venimos a que analicen que es lo que están diciendo los candidatos del Frente con Todos (sic). Hay personas que nos hablan de la reforma agraria y que van a ocupar los departamentos desocupados y es importante escuchar porque están en juego las libertades individuales", expresó el senador justicialista.

Además, el compañero de fórmula de Macri reiteró que "si gana (Alberto) Fernández, gana Cristina y va a gobernar ella. La que tienen poder en ese espacio es Cristina Fernández de Kirchner".

"Tenemos que poner en marcha un proceso de crecimiento, de mejoramiento del empleo. También venimos a decir que hay que recuperar la cultura del trabajo, que los planes no pueden ser para siempre", indicó.

















Por último, convocó a peronistas, radicales e independientes, a "todos los que tienen una visión republicana y demócratica, a los que piensan en el país". "Creemos que podemos revertir el resultado", concluyó.

















A su turno, Elisa Carrió arengó a los presentes: "Se está poniendo linda la próxima victoria". "Yo soñé hace muchos años en una provincia del norte que la República es posible, que ser honestos era posible y que mantenerse auténticos era posible", comenzó.

















"Ese día del búnker trágico yo era la única segura de que ganábamos en octubre, porque estaban dormidos. Quizá no todos, pero ahora se van a quedar despiertos el 27 de octubre", recordó sobre el pasado 15 de agosto.

















"Esta amada Argentina está haciendo historia con el campo, con las marchas, la Argentina sale a la libertad. Es difícil, yo sé que muchos sufren porque la libertad se gana con trabajo y con dolor, pero se gana. Mirénme a mí, después de muchos años estoy más joven que hace 25 años. Benditos los que buscan la verdad y la justicia y los que buscan la libertad porque de ellos será el reino", indicó.

















"No queremos que nadie se tenga que ir del país. El problema de Mauricio no es que no siente, siente mucho. El problema es que es ingeniero. A los ingenieros las mujeres le piden casamiento porque sino no se animan. Yo creo en él. Sé de dónde viene, sé los problemas que ha tenido, pero sé de su voluntad inquebrantable de cambiar este país", continuó sobre el presidente Macri.

















"Esta es una lucha ya no por la libertad. Esta ya no es una lucha por la economía, es una lucha por la dignidad de los pueblos", finalizó. (Fuente: Ámbito)