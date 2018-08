Pichetto otorgó "libertad de acción" en la votación por los allanamientos a Cristina

"Ha habido un debate en nuestro bloque y hay libertad de acción de cara a la sesión del miércoles", informó Pichetto en diálogo con la prensa acreditada en el Congreso. El rionegrino ratificó su postura personal favorable a dar luz verde al pedido de allanamiento.

"Una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación", consideró. Además, el senador volvió a ratificar que el bloque que preside no avalará el desafuero de la líder de Unidad Ciudadana hasta que no haya una condena firme en su contra.

"Para que nadie se sorprenda ni haga especulaciones, ratifico que, como es sabido, el bloque que presido sostiene el principio de que no se puede desaforar al senador en una etapa en la que no hay sentencia", indicó.

El bloque Justicialista del Senado está dividido en relación al pedido de allanamientos: la semana pasada, cuando se firmó dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, solo suscribieron el presidente del cuerpo, Dalmacio Mera, y el salteño Rodolfo Urtubey. El formoseño Mayans se expresó este lunes en contra de la solicitud de Bonadio para avanzar con los allanamientos.

