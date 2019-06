Pichetto deja este miércoles el Consejo de la Magistratura

Miguel Ángel Pichetto, senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri, presentará este miércoles su renuncia al Consejo de la Magistratura. "Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", le adelantó el legislador.













"No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais", agregó el legislador.

















El senador chubutense Pais ya había sido integrante del Consejo. Asumió en agosto de 2017 con una polémica demora de una horas que permitió que el oficialismo tuviera por un breve lapso el número necesario para aprobar el juicio político del ex camarista Eduardo Freiler.

















"No voy a mezclar una cuestión política con la tarea del Consejo", sostuvo, sin ocultar cierto malestar por las declaraciones ayer del presidente del organismo que designa y remueve jueces, Ricardo Recondo, quien ayer dijo que Pichetto debía renunciar ya que había dejado de representar a la oposición. "No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar", señaló.













En relación a quienes cuestionaron su posible pérdida de imparcialidad en sus decisiones en el organismo ahora que es candidato del oficialismo, el candidato a vicepresidente de Cambiemos agregó: "Ayer el padre y abogado del juez Alejo Ramos Padilla pidió mi recusación. Quiero decirle que Ramos Padilla tenía con mi presencia todas las garantías correspondiente en el Consejo".

















Cambio de posición





La decisión de Pichetto implica un cambio en su posición inicial de mantener el asiento que obtuvo por el bloque del mayoritario Peronismo Federal, según sostuvo poco después de anunciar que dejaba la jefatura de ese bloque justicialista al aceptar la candidatura a vicepresidente de Cambiemos.













"Lo voy a seguir ocupando, porque tiene que ver con mi perfil de senador, y durante este año voy a seguir siendo representante del Consejo de la Magistratura", había dicho en declaraciones radiales la semana pasada. Su mandato como legislador termina a fin de año, luego de ocupar una banca en el Senado de forma ininterrumpida desde 2001.













"Si tienen algún problema, pueden recurrir al camino judicial, y lo discutiremos ahí: es un camino que a mí me gusta mucho", había doblado la apuesta en declaraciones radiales, en lo que preanunciaba una disputa con los demás integrantes del bloque del Peronismo Federal en el Senado, que pidieron discutir ese lugar en el Consejo, así como el de la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.













Su ausencia de ayer