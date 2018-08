Pescarmona quedó envuelto en el escándalo de las coimas K

Francisco Valenti es ex vicepresidente de Impsa y es uno de los empresarios involucrados en la ruta de coimas K.

Justamente su vivienda, en el barrio Santa Ángela de Godoy Cruz fue allanada durante la madrugada del miércoles pero no se encontró nada. De hecho, al momento del operativo solamente la empleada se encontraba en su casa.

El operativo, ordenado por el juez Claudio Bonadío, estuvo a cargo de miembros de la Policía Federal de Buenos Aires y fue en el marco de una serie de allanamientos que llevó a la detención de 15 personas por una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, dónde se describía horas, nombres y lugares de quienes trasladaban bolsos con millones de dólares, productos de coimas.

De la vivienda de Valenti, se secuestraron algunos documentos y un Audi A4, pero él se encontraría de viaje fuera de la provincia.

Quién es Valenti

Francisco Rubén Valenti tiene 70 años y hasta el 25 de abril fue director suplente en Impsa, aunque luego fue confirmado tras la reorganización de la empresa en representación de los accionistas.

En los últimos años sirvió varias veces de vocero de Impsa, incluso ante sospechas de arreglos de licitaciones en Venezuela y en Paraguay.

Pero Valenti no es el único empresario sospechado. La lista es numerosa y varios ya están detenidos.

Estos son los involucrados para la Justicia:

Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación. Fue detenido durante la madrugada del miércoles, a las 4:30 en su casa del barrio porteño de Belgrano.

Oscar Centeno, chofer de Baratta en Planificación. Fue el primer detenido el martes por la tarde.

Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en el conurbano bonaerense.

Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.

Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en Lomas de Zamora.

Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en su domicilio de la calle Tres de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires.

Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en el barrio porteño de Palermo.

Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en el barrio La Isla en Nordelta.

Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en Acassuso, provincia de Buenos Aires.

Jorge Neira, gerente de Electroingeniería. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en el barrio porteño de Palermo.

Armando Losón, presidente de Albanesi constructora. Detenido la mañana del miércoles en el barrio porteño de Recoleta.

Francisco Valenti, de Industrias Impsa

Juan Goicoechea, de la empresa Isolux.

Carlos Mundin, de la empresa BTU SA. Detenido durante la mañana del miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Oscar Thomas, ex director ejecutivo del ente Binacional Yacyretá.

Claudio Glazman, empresario del rubro inmobiliario. Detenido el miércoles a la mañana en su casa de Olivos.

Hay otros sospechosos involucrados en el caso sobre quienes no pesa orden detención. Por ejemplo, la ex presidente Cristina Kirchner fue citada a indagatoria para el 13 de agosto junto al ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti; el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario General de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli; Rudy Olloa y Néstor Otero entre otros.