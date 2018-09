Pescarmona logró zafar de la cárcel por haberse arrepentido

La Fiscalía solicitó la detención de los empresarios Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero y Enrique Pescarmona y del financista Clarens pero no irán a la cárcel porque son beneficiarios por haber declarado como arrepentidos.





En cuanto al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su secretario, Martín Larraburum, a quienes Bonadio indagó pero que no definió si los procesa, los fiscales los acusaron de ser miembros de la asociación ilícita.





¿Alianza CFK-Grabois?

El dirigente social Juan Grabois visitó La Cornisa, que se emite por El Siete, y dejó sus impresiones sobre las causas de corrupción que involucran a Cristina y sobre la importancia de que la ex presidenta forme parte de un frente común. "No hay ningún testigo que diga que la vio a Cristina recibir plata. Acá no hay pruebas físicas", dijo.





Desde que se lo vio a Grabois junto a Cristina cuando la ex presidenta fue a Tribunales comenzaron las especulaciones sobre si el dirigente se uniría a los K.