Pescarmona acusó a De Vido de amenazar de muerte a uno de sus hijos

Enrique Pescarmona, el empresario mendocino ex dueño de IMPSA, es uno de los procesados en el caso de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo.





En diálogo con Diario Perfil manifestó que Bonadio se equivocó al procesarlo y también reveló la amenaza de muerte a uno de sus hijos.





Contó que en uno de los dos encuentros que tuvo con Julio De Vido, y ante la negativa de aceptarlo como socio de IMPSA, el ex ministro de Planificación le dijo a su hijo: "Pendejos como vos aparecen después en un arroyo".





Por otra parte, Pescarmona señaló que apeló su procesamiento porque él fue víctima de una extorsión, no miembro de una asociación ilícita.





"¡Está loco usted! Como puede ser que me endilguen una asociación ilícita cuando a mí me ha ido pésimo con los Kirchner. No lo entiendo. Es más, hemos hecho una apelación a la Cámara. Nunca hemos sido partícipes de esa asociación ilícita. Bonadio hizo un gran trabajo, pero con la rapidez que tuvo, es probable que se haya equivocado. No digo que se equivocó, digo que es probable. Si yo creyera que no se equivocó, no estaría recurriendo la resolución. Nosotros hemos sido perjudicados. Me quedé con el 35% de mi empresa. Soy un paria, ahora. Soy un tipo mal visto por la sociedad. Nunca estuve en una asociación, no soy cartelista. Compito en el mundo, en todo lo que hago. Pienso en el mundo como mi mercado, no solo pienso en Argentina", manifestó al matutino porteño.





Aclaró que cree en la justicia y en su total independencia del Poder Ejecutivo, pero que con él se equivocaron.





"Me faltó creatividad, resiliencia, inteligencia. Encontrarle una vuelta (a la situación). Tal vez, igual no se la hubiera encontrado", concluyó.