Perdió un embarazo y las farmacias no le quisieron vender la droga para que expulse el embrión

"No les puedo explicar lo que me costó conseguir esa medicación. Aún teniendo receta duplicada, de OSDE y de un sanatorio muy importante de zona sur, y teniendo diagnóstico médico con los estudios correspondientes, me negaron la droga en TODAS las farmacias que fui", escribió en la red social.









La respuesta fue unánime en todos los comercios: no se la iban a dar. Algunos se excusaron y le aseguraron que no tenían el compuesto en stock, otros le dijeron que "esas cosas" directamente no las vendían y, con un tono pesimista, le pronosticaron que no la iba a poder comprar en ningún lado. "Me llegaron a decir que ojalá tenga la conciencia tranquila", disparó Mical.