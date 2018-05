Peña en Diputados: "La política económica la define el Gobierno, no el FMI"

El funcionario celebró que desde el organismo afirman que la Argentina "va por el camino correcto" y explicó que "no había otras posibilidades" que recurrir al Fondo para pedir el préstamo. "Durante mucho tiempo se optó por la emisión monetaria para financiarse pero para nosotros ese no es el camino", indicó, con críticas al kirchnerismo.





Además ratificó que el acuerdo con el organismo no pasará por el parlamento: "la ley es clara, no está previsto que ese acuerdo tenga que ir al Congreso". También reiteró que el Ejecutivo vetará la eventual sanción de la ley que frena los aumentos de tarifas.





También admitió que recortarán una parte del presupuesto destinado a obras públicas pero aclaró que van a seguir todas las que están en marcha. "No queremos que sea la obra pública la que se paralice o se desfinancie en el camino hacia el equilibrio fiscal. Es necesaria por la competitividad y por la mano de obra que genera", afirmó.





Peña defendió la política económica y pidió acuerdos con la oposición, especialmente para avanzar en la baja del déficit fiscal. "Hasta que no tengamos posibilidad de depender de nuestros ingresos vamos a estar vulnerables", dijo el jefe de Gabinete, que respaldó así las negociaciones con el FMI. Igualmente dijo que la Argentina "está creciendo, mal que le pese a algunos" y ponderó al INDEC. "Les pido que miren las estadísticas oficiales, que antes se devastaban", seguró.





Además anticipó que no contestaría "las agresiones, las chicanas y las amenazas a la democracia". Fue luego de que el diputado K Leopoldo Moreau calificara al ministro de Finanzas Luis Caputo como "el bobo de Wall Street", en una ironía a la película protagonizada por Leonardo Di Caprio. "Pasó de ser del Lobo de Wall Street al 'bobo de Wall Street'. Los especuladores todavía se están riendo por las ganancias que obtuvieron por las torpezas de este Gobierno", dijo.





En una fuerte defensa de la política económica, afirmó: "Estamos convencidos que las políticas elegidas nos permitirán tener más herramientas y previsibilidad para terminar de cruzar este camino: ya pasamos la etapa más difícil", afirmó.





"Tomamos la decisión preventiva de ir al Fondo para conseguir reducir la volatilidad, con un prestamista con mejores condiciones", explicó, en relación a las negociaciones con el organismo internacional. "Así evitamos un ajuste más veloz, de un día para el otro, que tendría muy negativas consecuencias", expresó.





"Nos enfrentamos a un desafío histórico, y debemos construir los acuerdos necesarios para alcanzar mayor velocidad en la reducción del déficit fiscal. La verdad debe estar por encima de los simbolismos ya que, cuando solo discutimos eso, nos alejamos de las soluciones", afirmó.





Además dijo que están dispuestos a escuchar a quienes ofrezcan alternativas para reducir el déficit y la carga tributaria. "Ahora, rechazaremos la demagogia de plantear al mismo tiempo 'no se endeuden, reduzcan el déficit, reduzcan los impuestos', porque creo que eso es subestimar a los argentinos. No vamos a ceder con el compromiso de decir la verdad", señaló.





Por otro lado, aseguró que el país alcanzará una inflación de menos de dos dígitos "aunque tardemos uno o dos años más de lo previsto". En ese sentido, sostuvo que "el FMI, al igual que las principales economías del planeta, ratifican que la Argentina está en el camino correcto en su senda de desarrollo".





Peña negó además que los ciudadanos hayan perdido derechos durante la presidencia de Mauricio Macri y dijo que "no hay un escenario catastrófico" y que la mayoría de la gente está de acuerdo con eso. "Los argentinos tienen una cobertura que se amplió en cantidad de derechos y en alcance, lo cual no nos relaja ni nos deja tranquilos. El año que viene evaluará la población si cumplimos o no la expectativa como lo evaluó el año pasado", dijo.





Previo a su exposición respondió por escrito cerca de dos mil preguntas de los diputados de diferentes bloques, vinculadas sobre todo a la política económica, INDEC, el acuerdo con el FMI, la inflación y las retenciones por el impuesto a las ganancias, entre otras. Antes de su exposición además los legisladores homenajeron a Alberto Roberti, el diputado y sindicalista petrolero que murió la semana pasada. En su reemplazo asumió Fernando Asencio.





En su descargo por escrito Peña ratificó el rumbo económico e indicó que tienen "todas las herramientas para que el programa económico continúe dando resultados" y habló de la importancia de "seguir avanzando en un proceso de crecimiento e inversión y desarrollo, que es más amplio e incluye la baja de inflación pero no la agota".





Además indicó que el Banco Central recompuso "su stock de reservas internacionales" y que el saldo de depósitos en dólares del sector privado no financiero se mantiene estable, "descartando así que se trate de una corrida por la cual haya que preocuparse", afirmó.





Desde la apertura del período de sesiones ordinarias de este año Peña ya asistió dos veces al Congreso: el 22 de marzo fue a Diputados y el 25 de abril, al Senado.





