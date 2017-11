Peña descartó un cambio "inminente" en las Fuerzas Armadas vinculada a la desaparición del ARA

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó este martes un cambio "inminente" en la cúpula de las fuerzas armadas, en el marco de medidas que puedan tomarse por la desaparición del submarino ARA San Juan.



Peña se pronunció de este modo al finalizar la reunión del gabinete nacional que el presidente Mauricio Macri encabezó esta mañana en el Salón Eva Perón.



"Ningún cambio de cúpula va a tener que ver con esto", afirmó el funcionario, quien además indicó que "no hay nada inminente", al ser la primera voz oficial en pronunciarse sobre las versiones de posibles cambios en las jefaturas de las fuerzas armadas.



El jefe de ministros, tras indicar que no está previsto ningún desplazamiento "inminente", en la cúpula militar aclaró que "si hay" esto tendrá que "ver más con el normal funcionamiento de las fuerzas y un recambio habitual, pero no por una cuestión vinculada al ARA San Juan".



El funcionario realizó declaraciones en la Sala de Periodistas, al término del gabinete, de la que no participó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, abocado a las tareas de búsqueda de la nave.



Consultado si hay ocultamiento de información, Peña aseguró que el Gobierno está "trabajando muy bien junto a la armada en el operativo de rescate, que es la máxima prioridad como gobierno de país", y destacó que las tareas se están llevando a cabo "en el marco de un operativo inédito en término de solidaridad internacional".



"No tenemos ningún elementos para objetar el trabajo de la Armada que sentimos que ha sido muy profesional y siempre de trabajo en equipo con el gobierno".



Macri, durante la reunión con sus ministro insistió sobre la "preocupación" y "ocupación" del gobierno en la búsqueda del buque, reafirmando el espíritu del discurso que dio el pasado viernes al término de la reunión que mantuvo en el Edificio Libertad junto a Aguad con la cúpula de la armada.