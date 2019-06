Peña alentó la posibilidad de que Vidal sea apoyada por Alternativa Federal

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, analizó la elección nacional y la que se espera para la provincia de Buenos Aires. En este último punto ratificó que será María Eugenia Vidal quien encabece la boleta para la gobernación.













El funcionario habló de la posibilidad de que Vidal haga una alianza y sea la candidata por la provincia de candidatos presidenciales, como Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey o con Sergio Massa. "Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional. En una elección desdoblada parecía más natural y, en una local, parecería más raro pero si con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no me parece un atajo o una discusión que altere la previsibilidad".

















"No hay que mirar las encuestas de hoy como un pronóstico. Si uno miraba el pronóstico del 3 de junio de 2015, María Eugenia no medía más de 14, 15 puntos en la provincia". Según él, ella ganó en ese entonces "por la misma razón por la que va a volver a ganar, y muy bien, en la provincia". Así, explicó: "Representa la voluntad de una mayoría de bonaerenses de no convivir más con el fracaso del peronismo bonaerense, que explica gran parte de los fracasos en materia de narcotráfico, inseguridad, atraso social, falta de infraestructura y corrupción. María Eugenia representa a una mayoría de bonaerenses que se rebelaron".

















"Creo que los votantes bonaerenses tienen más claro que nadie que no van a volver al kirchnerismo, y creen y confían en este mujer que ha demostrado un coraje, un liderazgo y una capacidad de cercanía y de gestión que les da esperanza", destacó.

















En la entrevista con Carlos Pagni, el oficialista también habló de cómo debería ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri . "Creo que debería ser alguien de Cambiemos pero, al final del día, es una decisión muy personal del Presidente", opinó. Según explicó, él busca previsibilidad y alguien que esté dispuesto a trabajar en equipo. "Es un error pensar que somos todos plateítas de un juego que tiene que ganar Macri u otro presidente, estamos todos en la cancha".













"Para él es importante ampliar los acuerdos, pero dijo que la dificultad está en la gran fragmentación que tiene hoy la política. "Hay que acordar sobre temas más que sobre personas, aunque las personas son el vehículo para construir consensos", mencionó. Y agregó: "Es un error creer que todo tiene que pasar por el presidente o por el Gobierno".













En clave electoral, planteó que "hay una base de votantes de Cambiemos que entiende que este Gobierno tiene una intención, una decencia y una forma de gobernar que representa el espíritu cambio" y que "hay una parte de votantes con menos adhesión al núcleo duro de Cambiemos que mira partes más coyunturales".

















De todos modos, Peña opinó que, a la hora de votar, la premisa es igual a la de 2015: "La mayoría no quiere volver atrás y cree que Mauricio Macri y Cambiemos representan ese camino". Y reconoció: "Pasar 13 meses de la situación económica que estamos viviendo de inestabilidad, de alta inflación y de una recesión que no estaba prevista, genera tensión sobre los votantes y sobre nosotros también".













Además, sostuvo que no hay que mirar las encuestas como algo rígido y ejemplificó: "A mitad de 2015, el 75% de la población creía que ganaba [Daniel] Scioli". Peña se mantuvo tranquilo con el hecho de que haya un sector del macrismo que está desencantado y que hoy se alejó de su espacio. "En 2015, arrancamos con más del 50% de rechazo", dijo. Y señaló: "Creemos que tenemos una oportunidad y una tarea muy grande de trabajar para reconstruir vínculos donde ha habido decepción y de explicar qué pasó y qué se logró. Mucho de lo que hicimos no es lo que vinimos a hacer pero había que construir esas bases".













También habló de la interna radical y dividió a los radicales en tres sectores: una mayoría de dirigentes que sigue creyendo en Cambiemos y en el liderazgo de Macri aunque pueden tener dudas, como cualquiera, sobre la coyuntura electoral; otros que tienen más dudas y plantean una discusión más estructural; y un tercer grupo que nunca adhirió demasiado fuerte. En línea con esto, el jefe de Gabinete destacó la coherencia y la previsibilidad de la coalición. "Cambiemos cumplió prácticamente al pie de la letra de la plataforma de 2015 que se sancionó en Gualeguaychú", concluyó. (Fuente: La Nación).