Patricia Bullrich dijo que "el kirchnerismo involuciona"

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de "no evolucionar" y que "mira la realidad con los ojos de los 70 e intentó llevar una generación ahí". Y agregó: "La Cámpora habla por los 70, es una generación que involucionó".

En una entrevista por LN+, la ministra habló también de las prisiones preventivas contra exfuncionarios del kirchnerismo. "Soy funcionaria y no tengo temor a que me vayan a detener porque hago las cosas con transparencia. Acá hay un gobierno que no hizo las cosas con transparencia y que ahora se defiende y quiere echarle la culpa al que viene. Nosotros no somos los que metemos o dejamos de meter presos a la gente, esa es la Justicia".

Bullrich también opinó sobre el caso de Luis Chocobar, el policía procesado por disparar y matar a un delincuente responsable de herir a puñaladas a un turista estadounidense en diciembre. "El balance que hago es que es totalmente normal, es lo que tiene que hacer un policía cuando se enfrenta a un delincuente", detalló Bullrich y continuó: "El que pone a la sociedad en riesgo no es el policía, es el delincuente; el delincuente fue el que puso a la sociedad en riesgo metiendo diez puñaladas, el policía lo que hace, en ese caso, es defender a la sociedad en ese ciudadano norteamericano o en el ciudadano argentino que podría haber sido tomado de rehén o acuchillado por ese delincuente".